«Истоки и предыстория»: по романам серии «Колесо времени» снимут три фильма

Серия романов Роберта Джордана «Колесо времени» ляжет в основу трёх полнометражных картин. Первая получила название «Эпоха легенд». Её действие развернётся за несколько тысячелетий до описанной в книгах истории. Авторы ленты расскажут о катастрофе, которая привела к разделу Единой Силы. Сценаристом картины выступит Зак Стенц, работавший над проектами «Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Флэш» и другими. Ранее стало известно, что в 2021 году выйдет первый сезон сериала по романам Джордана.

Цикл романов в жанре эпического фэнтези «Колесо времени» американского писателя Роберта Джордана ляжет в основу трёх полнометражных фильмов. По данным The Hollywood Reporter, первый из них получил название Age of Legends («Эпоха легенд»). Действие картины развернётся за несколько тысячелетий до представленной в книгах истории. Речь пойдёт о событиях, которые привели к разделу Единой силы. По сюжету, в то время как мужчины разрушают большую часть планеты, группа женщин объединяется в Белой башне, чтобы спасти человечество.

Сценаристом ленты выступит Зак Стенц, ранее приложивший руку к созданию таких популярных проектов, как «Тор», «Люди Икс: Первый класс» и «Агент Коди Бэнкс», а также сериалов «Флэш», «Терминатор: Битва за будущее» и «Грань».

«Я давний поклонник творчества Роберта Джордана. Меня всегда особенно привлекали истоки и предыстория «Колеса времени». Я рад, что мне выпала возможность воплотить в жизнь эпоху, придуманную Джорданом», — цитирует кинематографиста The Hollywood Reporter.

В качестве продюсеров над фильмом работают Рик Селвидж, Ларри Мондрагон, Тед Филд, Джастин Смит, Ева Лонгория, Джеймс Леон и Майк Макгинесс.

Как сообщает Variety, разговоры об экранизации романов велись с 2000 года, однако проекты не получили развития. В 2018 году стало наконец известно о планах Amazon выпустить сериал по книгам Джордана. В центре сюжета — Морейн, член влиятельной женской организации Айз Седай. Героиня отправляется в опасное путешествие с пятью молодыми мужчинами и женщинами. Она считает, что один из них может оказаться Возрождённым Драконом, который, согласно пророчествам, либо спасёт человечество, либо уничтожит его.

Главную роль в сериале исполняет звезда «Исчезнувшей» и «Джека Ричера» Розамунд Пайк. Также в ленте задействованы Маркус Рутерфорд («Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»), Софи Оконедо («После нашей эры», «Отель «Руанда»), Джоша Страдовски («Просто друзья»), Зои Робинс («Хроники Шаннары»), Барни Харрис («Пустая корона») и другие актёры.

В конце мая сообщалось, что работа над первым сезоном подошла к концу. Премьера ожидается в 2021 году. При этом лента ещё до релиза была продлена на второй сезон.

Ожидается, что первая часть полнометражной трилогии дополнит некоторые сюжетные линии сериала.

Ранее книги Роберта Джордана легли в основу ряда комиксов и видеоигр и вдохновили некоторых музыкантов на написание песен, посвящённых «Колесу времени». Подобные композиции есть в репертуаре групп Blind Guardian, Dragony, Noble Beast и Freternia.

Кроме того, специально для поклонников творчества Джордана в Атланте проводится ежегодная конвенция JordanCon. Гостям мероприятия предлагается посетить панельные дискуссии с писателями, поучаствовать в мастер-классах и конкурсе костюмов, приобрести тематические сувениры и познакомиться с единомышленниками.

Идея «Колеса времени» появилась у Роберта Джордана ещё в 1984 году, когда он задался вопросом: «Что бы ты испытал, если бы кто-то тронул тебя за плечо и сказал, что ты одновременно и спасёшь, и уничтожишь мир?» Так и началась его многолетняя работа, которая привела к появлению серии популярных романов.

Цикл «Колесо времени» насчитывает 14 книг, выпущенных в период с 1990 по 2013 год. Джордан выступил автором первых 11 романов. Писатель скончался в 2007 году, когда серия ещё не была завершена. К работе над оставшимися тремя частями подключился Брэндон Сандерсон, выпустивший книжный цикл, действие которого разворачивается в фантастической вселенной Космер. Его кандидатуру одобрила жена и редактор Роберта Джордана. Сандерсон в своей работе опирался на многочисленные заметки и аудиозаписи писателя, что позволило ему сохранить первоначальный замысел.

Каждая книга серии «Колесо времени» появлялась в списке бестселлеров The New York Times, а последние шесть частей возглавляли рейтинг. По всему миру было продано в общей сложности более 90 млн экземпляров. В результате «Колесо времени» стало самой продаваемой книжной серией в жанре фэнтези со времён «Властелина колец».