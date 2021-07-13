Конно, людно и оружно: тест RT об армии в допетровской России

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RT
Принцип комплектования русской армии в XVI—XVII веках звучал так: «Явиться конно, людно и оружно». Это значило, что под царские знамёна нужно было прийти вооружённым, на коне и со своими людьми. Первые древнерусские войска состояли из княжеских дружин и отрядов ополчения, а незадолго до петровских реформ уже существовали стрелецкие подразделения и полки иностранного строя. Что вы знаете о русской армии того периода? Проверьте себя с тестом RT.
Конно, людно и оружно: тест RT об армии в допетровской России
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