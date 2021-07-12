Бунтари, первопроходцы, гвардейцы: тест RT об истории казачества

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Первые сведения о казаках относятся к XIV веку, когда они стали самостоятельной военной силой на южных рубежах древнерусских княжеств. За несколько столетий они прошли путь от вольницы до военного сословия со своими привилегиями. Казаки сыграли заметную роль в крупных восстаниях и борьбе с иностранными оккупантами, освоении Сибири и Дальнего Востока, а их традиции и культура стали основой многих художественных произведений. А что знаете вы об истории казачества? Проверьте себя с тестом RT.
Бунтари, первопроходцы, гвардейцы: тест RT об истории казачества
  • РИА Новости

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