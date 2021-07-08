В объективе: тест RT об истории русской фотографии

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RT
В России технология фотографии появилась на рубеже 1830-х и 1840-х годов, после чего только развивалась, пройдя путь от чёрно-белых дагерротипов к современным цветным снимкам. За это время в стране появлялись фотоателье, узнаваемые фотографы, новые виды техники и способы съёмки. А что вы знаете об истории русской фотографии? Проверьте себя с тестом RT.
В объективе: тест RT об истории русской фотографии
  • Gettyimages.ru
  • © namiroz

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