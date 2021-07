«Пауза закончилась»: Роднянский анонсировал проекты со Звягинцевым, Балаговым и Содербергом

В среду, 7 июля, были анонсированы три фильма, в работе над которыми примет участие российский продюсер Александр Роднянский. По данным Deadline, кинематографист готовит совместные проекты с Андреем Звягинцевым, Кантемиром Балаговым и Стивеном Содербергом. Фильмы будут сняты в течение ближайших трёх лет.

«Сегодня мы опубликовали пресс-релиз. Он вызывает у меня чувство гордости. Кажется, законное», — пишет Роднянский на своей странице в Instagram.

С Андреем Звягинцевым продюсер уже работал над фильмами «Левиафан», «Елена» и «Нелюбовь». Последний вышел в 2017 году, после чего у кинематографистов, по словам Роднянского, «возникла пауза в рабочих отношениях».

«Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться What Happens», — рассказал продюсер.

«Мы в своё время много обсуждали возможность создания англоязычной картины, ведь нам предлагали проекты голливудские студии и тамошние кинозвёзды. Но итог этих обсуждений был всегда один — мы отказывались. Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает её героев досконально», — объяснил Роднянский.

Тем не менее, не так давно у Звягинцева появилась идея, для реализации которой подошёл бы английский язык.

«В прошлом году мы приступили к обсуждению наших планов на будущее и решили, что наш следующий фильм будет англоязычным. Я убеждён, что работы Андрея, являющие собой невероятный анализ человеческой природы, по своей сути совершенно универсальны, и переход к английскому языку — универсальному языку современного глобального общества — поможет ему охватить более широкую аудиторию», — цитирует продюсера Deadline.

«Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев», — пишет продюсер.

Ещё одним проектом, производством которого займётся Александр Роднянский, стала лента «Моника» о сложных взаимоотношениях отца и сына. Режиссёром картины выступит Кантемир Балагов, снявший фильмы «Теснота» и «Дылда». Одним из продюсеров последнего также был Роднянский. Картина получила призы Каннского кинофестиваля и другие престижные награды.

Сценарий новой ленты напишет сам Балагов в соавторстве с писательницей, лауреатом премии «Большая книга» Мариной Степновой («Женщины Лазаря», «Сад»).

«Видеть, как Кантемир создаёт сценарий, — всегда особое удовольствие. Мы начали обсуждать идею «Моники» почти сразу после премьеры «Дылды». Сначала Кантемир продумывает историю, мир, в котором она разворачивается, а также сложных персонажей, населяющих его. И только когда идея фильма полностью сформирована, он объединяет силы с опытным писателем, чтобы воплотить своё видение в жизнь, обогатить этот мир деталями, фактурой и нюансами. Как и всегда, история, которой он готовится поделиться со зрителями, очень личная, нежная и в то же время пронзительная», — рассказал Роднянский.

Он отметил, что Кантемир Балагов займётся производством этой картины сразу после завершения работы над пилотным эпизодом ленты The Last of Us для HBO — экранизации одноимённой серии видеоигр. Съёмки уже идут в канадском городе Калгари.