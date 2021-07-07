«Война без колебаний и устали»: тест RT о конфликтах между Россией и Османской империей

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RT
7 июля 1770 года русский флот одержал победу в Чесменском сражении — одном из эпизодов Русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Всего между Россией и Османской империей насчитывается 12 крупных конфликтов. Первый произошёл ещё при Иване Грозном, а последний стал частью Первой мировой войны. Хорошо ли вы знаете историю этих противостояний? Проверьте себя с тестом RT.
«Война без колебаний и устали»: тест RT о конфликтах между Россией и Османской империей
  • Картина немецкого художника Якоба Филиппа Гаккерта «Сожжение турецкого флота в бухте Чесма»
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