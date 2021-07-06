Белые или красные: тест RT о Гражданской войне в России

Октябрьская революция привела к началу Гражданской войны в России, которая продолжалась с 1917 по 1922 год. Большевистская Красная армия одержала в ней верх, несмотря на то что белогвардейское движение поддерживали иностранные государства. А что вы помните об этом периоде в истории страны? Проверьте себя с тестом RT.

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