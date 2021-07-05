Крайний северо-восток: тест RT о Чукотке

На Чукотском полуострове находятся самая восточная точка России и самый северный город. Можно сказать, что этот регион — крайний северо-восток России. История этой территории богата и трагична, хотя и не так широко известна в народе, как анекдоты и стереотипы. А что знаете о Чукотке вы? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Максим Деминов