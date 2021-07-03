Знакомое лицо. Узнайте русского писателя по фото или портрету с тестом RT

Имена главных русских классиков и их краткие биографии известны многим с ранних лет. Их портреты украшали кабинеты литературы и, пожалуй, каждый узнал бы канонические изображения Льва Толстого, Александра Пушкина или Фёдора Достоевского. А как обстоят дела с другими писателями и менее привычными портретами и фотографиями? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Михаил Озерский