Знакомое лицо. Узнайте русского писателя по фото или портрету с тестом RT
Имена главных русских классиков и их краткие биографии известны многим с ранних лет. Их портреты украшали кабинеты литературы и, пожалуй, каждый узнал бы канонические изображения Льва Толстого, Александра Пушкина или Фёдора Достоевского. А как обстоят дела с другими писателями и менее привычными портретами и фотографиями? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Михаил Озерский
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