Православие, самодержавие, народность. Тест RT о русском консерватизме

В Российской империи были распространены идеи консерватизма, основной смысл которого заключался в сохранении сильного централизованного государства, приверженности традиционным ценностям и порядкам. Взгляды русских консерваторов были отражены во внутренней и внешней политике России, в газетах и книгах. А что вы знаете об истории русского консерватизма? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Алексей Даничев