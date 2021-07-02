Православие, самодержавие, народность. Тест RT о русском консерватизме

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RT
В Российской империи были распространены идеи консерватизма, основной смысл которого заключался в сохранении сильного централизованного государства, приверженности традиционным ценностям и порядкам. Взгляды русских консерваторов были отражены во внутренней и внешней политике России, в газетах и книгах. А что вы знаете об истории русского консерватизма? Проверьте себя с тестом RT.
Православие, самодержавие, народность. Тест RT о русском консерватизме
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

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