«Do svidaniya, Наташа, мы едва тебя узнали»: как критики встретили «Чёрную вдову»

8 июля в российский прокат выйдет фильм «Чёрная вдова» — сольная картина о супергероине Marvel Наташе Романофф. Ленту уже посмотрели некоторые зарубежные критики. Многим из них понравились актёрская игра, экшен-сцены и заложенные в картину идеи. Однако часть экспертов осталась недовольна проработкой истории Чёрной вдовы, а кое-кто считает, что фильм вышел с большим опозданием. На данный момент рейтинг свежести ленты на Rotten Tomatoes составляет 85%.

С 7 июля в кинопрокат многих стран выходит новая супергеройская лента, основанная на комиксах Marvel, — «Чёрная вдова». В ней рассказывается о приключениях шпионки Наташи Романофф, которая была членом команды Мстителей в одноимённой серии фильмов. События ленты разворачиваются между гражданской войной супергероев и Войной бесконечности. В российских кинотеатрах показ фильма запланирован на 8 июля (7-го ожидается всего один сеанс).



У зарубежных критиков, уже успевших ознакомиться с картиной, осталось преимущественно положительное впечатление. По данным портала Rotten Tomatoes, рейтинг свежести фильма (доля положительных рецензий) составляет 85%.

На сотрудника издания New York Post Джонни Олексински особое впечатление произвели боевые сцены — причём, считает критик, они получились зрелищными не за счёт обилия спецэффектов, а, скорее, вопреки ему. Эксперт отмечает, что лента выбивается из общей стилистики Marvel.

«По атмосфере этот фильм совсем не похож на типичный проект киновселенной Marvel… Героиня Йоханссон, которая в одной из сцен смотрит фильм «Лунный гонщик», наделена уверенностью и крутизной Бонда (а, возможно, и его либидо впридачу) — тем, чего так часто не хватает гораздым поострить марвеловским актёрам, которые выглядят так, будто заблудились по пути на съёмки очередной картины Джадда Апатоу», — пишет Олексински.

Автор Deen of Geek Рози Флетчер также обращает внимание на яркие экшен-сцены, которыми наполнена лента, и рекомендует смотреть «Чёрную вдову» на большом экране. Однако, по мнению эксперта, самое ценное в фильме — развитие и взаимоотношения персонажей. Флетчер хвалит игру Флоренс Пью и отмечает, что у неё со Скарлетт Йоханссон «выходит отличный экранный дуэт с осязаемой химией». Также критик называет антагониста Дрейкова одним из самых отвратительных злодеев вселенной Marvel.

«Чёрная вдова» даёт Наташе наследие, которое способно повлиять на киновселенную Marvel и, возможно, изменить её к лучшему», — подытоживает Флетчер.

Кадр из фильма «Чёрная вдова»

© Marvel Studios

С ней не согласен сотрудник Forbes Скотт Мендельсон. По оценке критика, фильм был бы более уместен в 2017 году, до выхода ленты «Мстители: Финал», в котором героиня погибает. Эксперт утверждает, что в «Чёрной вдове» не так много новой информации и не объясняется, почему Наташа Романофф принимала те или иные решения в картинах о Мстителях.

По мнению Мендельсона, фильм «чересчур увлечён ролью помпезного пилотного эпизода сериала про другую героиню и не дотягивает до уровня кино про разведчиков и шпионских триллеров, на которые стремится походить». Он сравнивает ленту с фильмами о Джейсоне Борне и «Форсажем 9».

Эксперт предупреждает, что фанаты, которые долгие годы ждали премьеры, могут воспринять картину такого качества как «соль на рану — вдобавок к тому, что поклонников заставили дождаться Наташиной гибели, а затем выдали историю о давно минувших событиях, никак не влияющих на настоящее».

В частности, Скотту Мендельсону не понравился «на удивление вялый и нерадующий экшен», он также выразил недовольство, что слишком много экранного времени уделено Елене (Флоренс Пью).

Подобные претензии высказывает и автор The Washington Post Энн Хорнадей. Она оценила старания режиссёра Кейт Шортланд, которая пыталась придать фильму правильную эмоциональную окраску и добавить интимных психологических сцен. Вместе с тем, отмечает Хорнадей, «обязательный атрибут крупного проекта Marvel — экшен-сцены, которые с утомительной предсказуемостью должны появляться в каждом фильме студии, — не даёт полноценно раскрыться ни одному из этих моментов».

Как и Мендельсон, она считает, что история Наташи Романофф так и не раскрыта до конца. «При всей радости от того, что Йоханссон наконец получила фильм, которого её героиня давно заслуживала (не говоря уже о достойном и в равной степени заслуживающем внимания контрасте в лице Пью), — впечатление такое, будто в случае с «Чёрной вдовой» где-то перегнули палку, а где-то не дотянули. Do svidaniya, Наташа, мы едва тебя узнали», — подытожила Хорнадей.

Кадр из фильма «Чёрная вдова»

© Marvel Studios

Автор IndieWire Эрик Кон, напротив, утверждает, что фильм объясняет, почему Наташа ведёт себя определённым образом. «Чёрная вдова всегда была самой спокойной фигурой среди агрессивно-амбициозных личностей из команды Мстителей, и в этом фильме к её поведению даётся некоторый контекст: масса проявлений характера, но без странных выходок… Фильм «Чёрная вдова» не пытается выжать из своего материала ничего, кроме непробиваемого хладнокровия своих главных героинь», — заметил он.

Обозреватель The Guardian Питер Брэдшоу нашёл в ленте мотивы из области психоанализа. Он полагает, что ими можно объяснить некоторые сюжетные линии «Мстителей».

«Как-то так получилось, что наиболее интригующе убедительные отношения здесь показаны на примере комплекса Электры. Он проявляется в связях между Чёрной вдовой и её нелепым пожилым отцом — здоровенным мужиком, который подвержен приступам ярости и любит всё крушить. Может, это такой фрейдистский намёк на истоки нежных чувств Чёрной вдовы к доктору Брюсу Баннеру, альтер эго Халка? Этот взгляд на её проблемную психику сам по себе стоит денег за билет на киносеанс», — пишет критик.

Кроме того, он выступил с идеей, что персонаж Дэвида Харбора Красный Страж заслуживает собственного спин-оффа.

Эрик Кон в своей рецензии обратил внимание на юмористическую составляющую фильма и феминистический посыл. «Исполнительницы главных ролей обыгрывают формулу нарочито серьёзного отношения к себе в ходе бойкого взаимодействия, зачастую граничащего с эксцентричной комедией... Фильм «Чёрная вдова» не только успешно проходит тест Бекдел — он повергает мужчин в смятение, ставя их на место», — замечает автор. Так, героини обсуждают в кадре вопросы женского здоровья, чем сбивают с толку Красного Стража.

Кон приходит к выводу, что кинематографисты не избежали клише, свойственных фильмам Marvel, однако дали зрителям возможность отдохнуть от перегруженной вселенной со множеством героев.