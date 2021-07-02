От «Тома и Джерри» до «Властелинов вселенной»: пять новых мультсериалов по мотивам популярной анимации

В сети состоялась премьера анимационного сериала «Том и Джерри в Нью Йорке». Также в июле выходят спин-офф проекта «Губка Боб Квадратные Штаны», продолжение мультфильма «Корпорация монстров» и свежие истории о бурундуках Чипе и Дейле. Тех, кто не прочь погрузиться в ностальгию по 1980-м, может заинтересовать мультсериал «Властелины вселенной: откровение».

«Том и Джерри в Нью-Йорке» (Tom and Jerry in New York). С 1 июля на HBO Max

Лента о приключениях кота Тома и мыши Джерри в Нью-Йорке традиционно включает многочисленные погони и карикатурные драки. Действие мультсериала разворачивается в пятизвёздочном отеле и на улицах мегаполиса. Помимо ключевых персонажей, в кадре появятся и другие герои оригинального мультфильма — бульдог Спайк, уличный кот Бутч и белая кошка Тудлз.

Том и Джерри, в 1940 году придуманные аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, успели побывать героями более 160 короткометражных фильмов, в разные годы удостоенных семи премий «Оскар». Также приключения легендарных кота и мыши легли в основу ряда анимационных сериалов, комиксов, видеоигр и полнометражных картин. Последняя, с Хлоей Грейс Морец в главной роли, вышла в прокат в феврале 2021 года.

«Монстры за работой» (Monsters at Work). С 7 июля на Disney+

С забавными монстрами Салли и Майком зрители познакомились в 2001 году. История студии Pixar разрослась до небольшой франшизы, к которой спустя 20 лет после старта добавился многосерийный проект.

«Монстры за работой» — продолжение первого фильма, «Корпорации монстров». В конце оригинальной ленты фирма, в которой работали главные герои Майк и Салли, прекратила добывать энергию из детского крика и перешла на их смех. Забавные Майк и Салли заняли места в руководстве, а жизнь несмешных страшил, напротив, усложнилась.

В центре повествования нового сериала — монстр-профессионал Тайлер Таскман, которому в новых реалиях удаётся устроиться лишь в отдел техобслуживания. Тайлер будет работать в окружении незадачливых механиков и пытаться адаптироваться к этим условиям.

Многие роли озвучили актёры, работавшие над первым фильмом: Билли Кристал, Джон Гудман, Джон Ратценбергер, Дженнифер Тилли, Боб Питерсон и другие.

«Шоу Патрика Стара» (The Patrick Star Show). С 9 июля на Nickelodeon

«Шоу Патрика Стара» — спин-офф популярного сериала «Губка Боб квадратные штаны». По сюжету морская звезда Патрик живёт в одном доме с родителями, младшей сестрой и дедушкой. Герой превращает свою спальню в площадку для юмористического шоу, которое сам же и ведёт.

Автор сайта Den Of Geek Ли Парэм предупреждает, что некоторые элементы сюжета этого мультсериала идут вразрез с событиями основного проекта. Так, аниматоры переработали образ Патрика и переосмыслили историю его семьи.

Ожидается, что в кадре появится и Губка Боб.

«Властелины вселенной: Откровение» (Masters of the Universe: Revelation). С 23 июля на Netflix

История кинофраншизы «Властелины вселенной» началась в первой половине 1980-х, когда на экраны вышел фантастический мультсериал «Хи-Мэн и Властелины Вселенной». Вселенную дополнили два полнометражных проекта и ремейк многосерийной ленты для семейной аудитории, а в 1987-м состоялась премьера игрового фильма с Дольфом Лундгреном в главной роли.

В центре сюжета — приключения принца Адама, который живёт на вымышленной планете Этерния. Лишь несколько близких друзей Адама знают, что он — Хи-Мэн, великий воин. Принц противостоит злодею Скелетору, который пытается заполучить власть над миром.

Новый сериал продолжает сюжетную линию первого проекта. Как рассказал режиссёр Кевин Смит, слово «откровение» в названии относится к линии центральной героини Тилы. Ей предстоит узнать о себе нечто, на что авторы намекали ещё в 1980-х. Кинематографисты обещают, что героев ждут большие перемены, а все тайны будут раскрыты.

Роли в ленте озвучивают актёры популярных кино- и телепроектов, в их числе Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Лиам Каннингэм («Игра престолов»), Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»), Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»), Лина Хиди («Игра престолов») и другие.

«Чип и Дейл» (Chip 'n' Dale). С 28 июля на Disney+

Бурундуки Чип и Дейл на время оставили работу спасателей и избавились от своих знаменитых костюмчиков, чтобы насладиться жизнью на природе. В новом сериале герои будут пытаться обосноваться в городском парке.

Действие ленты развивается без слов. В кадре появятся и другие персонажи Disney: бульдог Бутч, Дональд Дак и питомец Микки Мауса Плуто.

В числе продюсеров сериала — Марк Ду Понтавиче («Начало времён», «Зиг и Шарко») и Феррелл Баррон («Монстры за работой»). Музыкальное сопровождение к картине написал композитор Винсент Арто («Огги и тараканы»). Проект включает три серии длительностью по семь минут каждая.