Автор и натурщик: тест RT об автопортретах

Короткая ссылка
RT
Многие русские художники любили работать в жанре автопортрета. Такие картины не только сохраняют для потомков внешний облик автора, но и помогают лучше понять, как он оценивал собственную личность или каких художественных принципов придерживался. Сможете ли вы узнать русского художника по автопортрету? Проверьте себя с тестом RT.
Автор и натурщик: тест RT об автопортретах
  • Gettyimages.ru
  • © Kateryna Soroka

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить