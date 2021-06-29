Автор и натурщик: тест RT об автопортретах
Многие русские художники любили работать в жанре автопортрета. Такие картины не только сохраняют для потомков внешний облик автора, но и помогают лучше понять, как он оценивал собственную личность или каких художественных принципов придерживался. Сможете ли вы узнать русского художника по автопортрету? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Kateryna Soroka
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