Автор и натурщик: тест RT об автопортретах

Многие русские художники любили работать в жанре автопортрета. Такие картины не только сохраняют для потомков внешний облик автора, но и помогают лучше понять, как он оценивал собственную личность или каких художественных принципов придерживался. Сможете ли вы узнать русского художника по автопортрету? Проверьте себя с тестом RT.

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© Kateryna Soroka