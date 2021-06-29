«День великой радости»: в Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

Сотрудники греческой полиции и разведки нашли картины «Голова женщины» Пабло Пикассо и «Ветряная мельница» Пита Мондриана, которые были украдены из Национальной художественной галереи в Афинах в январе 2012 года. Выяснилось, что всё время с момента исчезновения полотна находились на территории страны, близ города Кератея. Также задержан подозреваемый — 49-летний гражданин Греции.

Полиции и Национальной разведывательной службе Греции удалось найти полотна, похищенные почти десятилетие назад из Национальной художественной галереи в Афинах.

Как сообщает издание «Прото Тема», тогда злоумышленники украли три работы: картины «Голова женщины» кисти Пабло Пикассо и «Ветряная мельница» Питера Корнелиса Мондриана, а также рисунок религиозной тематики авторства итальянского мастера Гульельмо Каччи, выполненный чернилами.

Работы Пикассо и Мондриана нашли в ущелье неподалёку от небольшого города Кератея. Также задержан подозреваемый в причастности к преступлению. Им оказался 49-летний гражданин Греции. Задержанный рассказал, что сначала хранил картины на складе, а затем перенёс их в ущелье. Полотна были тщательно упакованы для защиты от повреждений.

Преступление было совершено ранним утром 9 января 2012 года. В галерею проникли двое неизвестных. По информации Reuters, они несколько раз активировали сигнализацию, чтобы ввести в заблуждение охрану. Затем преступники вскрыли балконную дверь, не повредив замок. В помещении сработал датчик движения, и на место происшествия прибыл охранник, однако он не смог догнать злоумышленников.

Картина Пита Мондриана «Ветряная мельница»

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© Eurokinissi / Keystone Press Agency

Воры намеревались забрать ещё одно полотно Мондриана, но оставили его, чтобы скрыться от погони. Сообщается, что они находились в галерее всего семь минут.

В последующие годы украденные картины искали на аукционах, чёрных рынках и у частных коллекционеров. Благодаря экспертам в области изобразительного искусства удалось установить, что за это время полотно Пикассо не попадало в частные коллекции ни в одной из стран.

Исходя из этого, полиция предположила, что картины всё ещё находятся на территории Греции. Несколько месяцев назад расследование возобновили.

По данным греческого издания The TOC, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала день возвращения картин днём великой радости, а также сказала, что этим правонарушением Национальной галерее была нанесена глубочайшая травма. Министр общественного порядка Михалис Хрисохоидис поздравил сотрудников правоохранительных органов с находкой.

Михалис Хрисохоидис и Лина Мендони

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© Tatiana Bolari

Картина Пабло Пикассо «Голова женщины» была написана в 1939 году маслом на холсте. В 1949 году автор передал картину в дар Национальной художественной галерее в Афинах. Таким образом он выразил признательность грекам за сопротивление нацистским оккупантам в годы войны. На обороте сделана надпись «Греческому народу, дань уважения от Пикассо». Произведение вместе с работами других художников в Грецию направил французский художественный союз.

Полотно Пита Мондриана «Ветряная мельница» относится к 1905 году. Ранее произведение принадлежало греческому коллекционеру Александросу Паппасу.

Работы Пикассо не раз привлекали внимание злоумышленников. В 2018 году в Румынии было обнаружено полотно художника под названием «Голова Арлекина», которое похитили в 2012-м из художественной галереи Роттердама. Картину нашли в уезде Тулча граждане Нидерландов. Они передали произведение искусства в посольство своей страны в Бухаресте. Стоимость «Головы Арлекина» оценивается в €800 тыс.

Также в 2019 году в Нидерландах удалось отыскать работу художника «Бюст женщины» (на ней изображены муза Пикассо Дора Маар). К тому моменту она считалась похищенной на протяжении 20 лет, после исчезновения с яхты шейха из Саудовской Аравии. По информации Sky News, о находке сообщил нидерландский детектив Артур Бранд, который расследует дела, связанные с объектами культуры и искусства.

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Как утверждает Бранд, он узнал о картине от представителей предпринимателя из Нидерландов, который приобрёл полотно. Покупатель не знал, что картина украдена. Эксперты подтвердили подлинность работы и оценили её стоимость примерно в €25 млн.

Ряд крупных ограблений в музеях и галереях мира произошёл в 2019 году. Так, в ноябре злоумышленники похитили ценности из дрезденской сокровищницы «Зелёный свод» на сумму около €1 млрд. В июне СМИ сообщили, что из галереи аукционного дома Christie's (Париж) украли маску стоимостью €300 тыс. В марте работники филиала Лувра в Абу-Даби рассказали об исчезновении полотна «Спаситель мира», самой дорогостоящей картины на свете (её стоимость составляет $450 млн). Автором работы принято считать Леонардо да Винчи.