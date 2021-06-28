Описывая народы: тест RT о русской этнографии
Этнографией называют науку о происхождении народов, их истории, быте и культуре. Эта дисциплина всегда была актуальна для многонациональной России. Труды русских этнографов не только позволили составить представление о народах, населяющих обширные территории страны, но и внесли большой вклад в мировую науку. А что вы знаете об истории русской этнографии и о выдающихся учёных этой области? Проверьте себя с тестом RT.
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