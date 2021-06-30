«Американские истории ужасов» и российская фантастика: семь сериалов июля

В июле в сети выходит сериал «Сплетница» — перезапуск одноимённого проекта конца 2000-х — начала 2010-х. На подростковую аудиторию также рассчитана драма шведского производства «Молодые монархи». Кроме того, в сети можно будет посмотреть такие ленты в жанре хоррор, как «Обитель зла: Бесконечная тьма» и «Американские истории ужасов». Среди прочих премьер — основанный на реальных событиях триллер «Доктор Смерть», музыкальная комедия «Шмигадун!» и российская фантастическая лента «Пробуждение» о полицейском, чья жизнь после ДТП разворачивается в двух параллельных мирах.

«Молодые монархи» (Young Royals). С 1 июля на Netflix

В сериале шведского производства «Молодые монархи» рассказывается история взросления вымышленного принца Вильгельма (Эдвин Рюдинг). Герой отправляется в престижную школу-интернат, где влюбляется в юношу. Вскоре Вильгельм узнаёт, что он — следующий в очереди на престол. Будущий монарх оказывается перед сложным выбором между любовью и долгом.

Автор портала RadioTimes Флора Карр отмечает, что сериал «Молодые монархи» предсказуем и наполнен клише, характерными для подростковых романтических историй. Также кинокритику не понравилось сходство одного из персонажей с Чаком Бассом из «Сплетницы». В то же время эксперт отмечает, что первые эпизоды картины «производят очень душевное впечатление, им удаётся избежать «мыльности», но передать всю глубину первой любви. Это захватывающее зрелище. Кроме того, для более молодых зрителей может стать приятной неожиданностью то, что роли подростков здесь действительно играют подростки».

«Пробуждение». С 1 июля на IVI

Российская фантастическая драма «Пробуждение» — ремейк одноимённого американского проекта 2012 года с Джейсоном Айзексом в главной роли. В российский версии сюжет разворачивается вокруг героя Евгения Миронова — детектива Павла. Тот попадает в страшное ДТП, после которого его жизнь кардинально меняется. Отныне Павел живёт в двух параллельных мирах, каждый день сменяющих друг друга. В одном мире в аварии погиб его сын, во втором — жена. Герой намерен найти виновника ДТП и объединить две реальности в одну.

Фильмография Евгения Миронова насчитывает около 80 проектов, однако в роль следователя ему довелось вживаться впервые. Артисту понравилось, что его герой попадает в неожиданные и сложные обстоятельства. Чтобы максимально достоверно сыграть полицейского, Миронов активно работал с сотрудниками Следственного комитета.

Также в сериале снялись Наталия Вдовина, Агриппина Стеклова, Михаил Шведов, Александр Робак и другие. Режиссёрское кресло проекта занял Эдуард Парри («Жили-были», «Остров ненужных людей»).

«Обитель зла: Бесконечная тьма» (Resident Evil: Infinite Darkness). С 8 июля на Netflix

Сериал основан на популярной франшизе «Обитель зла», включающей ряд компьютерных игр и серию игровых картин. В большинстве из них главную роль исполнила Милла Йовович, а режиссёром выступил Пол У.С. Андерсон.

Новый проект полностью отрисован на компьютере, однако у кинематографистов получился реалистичный визуальный ряд, максимально похожий на живые съёмки.

«Хотя это аниме целиком и полностью сделано с использованием компьютерной графики, для придания ему реалистичности я старался, чтобы операторская работа и освещение напоминали игровые проекты, над которыми я обычно работаю. Надеюсь, что, как поклонники франшизы «Обитель зла», так и те, кто ими не являются, посмотрят этот аниме-сериал на одном дыхании», — рассказывает режиссёр проекта Эиитиро Хасуми.

Зрителям покажут уже знакомых поклонникам франшизы героев — сотрудницу правозащитной организации TerraSave Клэр Редфилд и агента Леона Скотта Кеннеди.

«Сплетница» (Gossip Girl). С 8 июля на HBOMax

«Сплетница» представляет собой перезапуск одноимённой ленты, выходившей на экраны в конце 2000-х — начале 2010-х. События нового сериала разворачиваются в той же вселенной, в центре сюжета по-прежнему — учащиеся частных школ Нью-Йорка. Вот только линии анонимного блогера, следящего за золотой молодёжью, в ленте больше нет: по мнению авторов проекта, она не обязательна, поскольку в эпоху соцсетей черты Сплетницы может найти в себе каждый.

Центральные роли в сериале исполняют Джордан Александр, Томас Доэрти, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Эмили Элин Линд, Зион Морено, Илай Браун, Эван Мок и Саванна Смит. Роль рассказчика вновь досталась Кристен Белл. Появление актёров из оригинального проекта пока не ожидается, однако его авторы подчеркивают, что при желании артисты могут присоединиться к съёмкам. Впрочем, им достанутся второстепенные роли: основной сюжет развернётся вокруг новых персонажей.

«Американские истории ужасов» (American Horror Stories). С 15 июля на Hulu

Каждый эпизод первого сезона сериала «Американские истории ужасов», спин-оффа популярной ленты Райана Мёрфи «Американская история ужасов», посвящён новому сюжету. Сам Мёрфи выступает в этом проекте одним из сценаристов. Он обещает, что на этот раз особое внимание авторы уделят страшным мифам и легендам.

Роли в ленте исполняют как актёры из оригинального проекта (Эван Питерс, Таисса Фармига, Мэтт Бомер), так и новые артисты — Дэйн Дильего («Милый дом»), Меррин Данги («Большая маленькая ложь»), Пэрис Джексон («Опасный бизнес»), Кайя Гербер и другие. Режиссёрами выступили Сара Полсон и Лони Перистер, также участвовавшие в съёмках «Американской истории ужасов».

«Доктор Смерть» (Dr. Death). С 15 июля на Peacock

Действие этого триллера разворачивается вокруг нейрохирурга Кристофера Данча. Он проводит стандартные операции, в результате которых пациенты получают серьёзные увечья или даже умирают. При этом медик остаётся безнаказанным и продолжает практику. Его коллеги и местный прокурор попытаются остановить Данча.

В основе сюжета лежит реальная история бывшего врача Кристофера Данча. Одно время он считался восходящей звездой в медицинском сообществе. За два года Данч прооперировал 38 пациентов, из которых двое погибли, а 31 был парализован или получил серьёзные травмы. Авторы сериала попытались ответить на вопрос, почему нейрохирург вредил людям, и как ему удавалось избегать наказания.

«Доктора Смерть» сыграл канадский актёр Джошуа Джексон («Грань», «Городские легенды»). Также в сериале снялись Алек Болдуин («Отступники», «Перл-Харбор»), Кристиан Слэйтер («Интервью с вампиром», «Нимфоманка: Часть 1»), Кэрри Престон («До костей», «Остаться в живых»), Анна-София Робб («Мост в Терабитию», «Ведьмина гора») и другие актёры.

«Шмигадун!» (Schmigadoon!). С 16 июля на Apple TV+

«Шмигадун!» — пародия на бродвейский мюзикл «Бригадун» и его одноимённую экранизацию 1954 года. По сюжету пара, Мелисса (Сесили Стронг) и Джош (Кигэн-Майкл Ки), отправляется в турпоход и попадает в волшебный город, где все одержимы танцами и песнями из мюзиклов 1940-х. Вскоре герои выясняют, что не смогут вернуться в реальный мир, пока не найдут настоящую любовь.

Шоураннер проекта — Синко Пол, приложивший руку к созданию мультфильмов серии «Гадкий я». Он же написал музыкальное сопровождение к картине. По его словам, «Шмигадун!» — «это признание в любви мюзиклам золотого века Голливуда».

За постановку отвечает Барри Зонненфельд, снявший ленты «Люди в чёрном», «Девять жизней» и «Семейка Аддамс».