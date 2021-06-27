Крылатые и пернатые: тест RT о птицах России

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RT
Природа России богата животными и растениями: на просторах страны встречаются тигры и медведи, рододендроны и лианы. Разнообразен и мир птиц: среди них есть орлы, чайки, соловьи и другие пернатые, которые стали персонажами фольклора, частью гербовой символики городов и регионов. А что вы знаете о птицах России? Проверьте себя с тестом RT.
Крылатые и пернатые: тест RT о птицах России
  • РИА Новости
  • © Егор Еремов

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