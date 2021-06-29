«История основана на жизни миллионов»: что известно о сериале «Надвое» с Козловским и Петровым

В Москве подходят к концу съёмки сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях. В ленте рассказывается о двух менеджерах среднего звена, чья размеренная жизнь меняется после командировки в Петербург и встречи с двумя девушками. По словам авторов проекта, в «Надвое» представлена история, которая будет понятна и близка многим зрителям.

В Москве завершаются съёмки многосерийного фильма Валерия Тодоровского «Надвое». Главные роли в картине исполняют Данила Козловский и Александр Петров. Они играют двух друзей, менеджеров среднего звена. Жизнь героев резко меняется после поездки в Санкт-Петербург, где они знакомятся с девушками. На экране разворачиваются и переплетаются две любовные истории.

Валерий Тодоровский характеризует свой проект как «драму, может быть, немножко мелодраму, а также лавстори двух пар». По словам режиссёра, в первую очередь это сериал о любви. Именно она служит «провокатором», который подталкивает героев к переменам. Также в ленте поднимаются темы глобальных ценностей.

Идея проекта пришла Валерию Тодоровскому, затем постановщик пригласил для работы над сценарием Всеволода Бенигсена («Иуда», «БАгИ»).

«Изначально я не был уверен, что справлюсь. Всё начиналось как мелодрама, а мелодрама, прямо скажем, не мой жанр, — рассказал сценарист в беседе с RT. — Но со временем стало понятно, что Тодоровскому нужно нечто большее, чем просто история про «любит — не любит». Нужен выход на экзистенциальную драму, на то, что архетипично в нашей жизни: конфликт чувства и разума, проблема выбора, кризис отношений. Причём отношений не только любовных, но и дружеских, семейных, рабочих... Это глубже, чем просто романтическая история».

Со временем стало ясно, что Тодоровский проявляет к проекту уже не столько продюсерский, сколько режиссёрский интерес. По словам Бенигсена, Тодоровский «вникал в каждый аспект сценария — от структуры и концепции до персонажей и их развития, предлагал сюжетные ходы, следил за живостью (и жизненностью) интонации», а также выводил сценариста «из творческого ступора».

«При этом никогда не стоял вопрос — пиши так, и всё. Тодоровский всегда действует через аргументацию», — подчеркнул Бенигсен.

Он также рассказал, что, несмотря на мелкие разногласия, в ключевых вопросах авторам всегда удавалось прийти к взаимопониманию.

«Ну конечно, были какие-то споры, но это наша внутренняя кухня. А по большому счёту у нас никогда не было каких-то глобальных разногласий по структуре или концепции. Чаще просто мелочи — последовательность сцен, детали развития характеров, отдельные реплики», — объясняет сценарист.

Сюжет ленты во многом основан на личном опыте авторов сценария. «Это естественно, — говорит Бенигсен. — В конце концов, мы же тут не научную фантастику пишем. Конечно, мы с Тодоровским постоянно обменивались как личными историями, так и историями из жизни наших друзей и знакомых. Но опять же — это не дословно перенесённые в сценарий эпизоды из жизни. Суть в архетипичности этих ситуаций.

Сериал отличает особая структура повествования. Первая и последняя серии посвящены обоим героям, а в остальных в центре внимания по очереди оказывается кто-то один. Отчасти это решение объясняет название сериала, в которое в действительности заложено множество смыслов.

«Оно, может, не очень яркое — не то что прямо с ходу запоминается. Но уж больно точное и ёмкое как по форме, так и по содержанию. У нас два основных героя, разворачиваются взаимоотношения с двумя женщинами, жизни каждого из персонажей тоже делятся надвое — до влюблённости и после. Эта раздвоенность всё время как-то незримо витает», — объясняет Всеволод Бенигсен.

По словам актёров, сюжет ленты раскрывается преимущественно через диалоги, а сама история проста и очень узнаваема, поэтому, скорее всего, будет понятна и близка многим зрителям.

«Можно было бы спокойно написать: «Эта история основана на жизни миллионов». Этим она мне, собственно говоря, и показалась интересной — она действительно если не про каждого, то почти про каждого», — говорит Данила Козловский.

Он отмечает, что интерес в данном случае представляет и угол повествования, который выбрал Тодоровский, — обычно подобные сюжеты раскрываются с позиции женщин, тогда как здесь в центре внимания оказываются двое мужчин.

Александра Петрова привлекла лаконичность повествования. По словам актёра, Валерий Тодоровский не пытается удивить зрителя откровенными сценами, необычными, свежими темами или концептуальными кадрами и образами. Вместо этого он рассказывает искреннюю и жизненную историю о простых людях.

© Пресс-служба продюсерской компании Валерия Тодоровского

«Классный сценарий, который читаешь залпом и понимаешь, что таких историй сейчас очень мало — простых, про людей, без экшена, без суперблокбастерности. Про взаимоотношения между людьми, которые могут быть гораздо большим аттракционом для зрителя», — рассказывает актёр.

Ещё одним достоинством сценария для него стало отсутствие очевидных оценок поступков героев.

«Там нет наглядного примера, что, вот, так делай, так не делай, этот плохой, этот хороший. Там есть жизнь в полном её проявлении», — считает Петров.

Актёрское слияние и женские роли

По словам Тодоровского, сценарий писался специально под двух популярных молодых российских актёров.

«Потому что, во-первых, они наиболее точно попадают в этих героев, во-вторых, они — большие звёзды... Я убеждён, что большими звёздами случайно не становятся, такого не бывает. Они потому и звёзды, что очень крутые. Они серьёзные артисты, большие личности, и это чувствуется на экране. И я с самого начала хотел эту пару», — рассказывает постановщик. Он подчёркивает, что уже на съёмках убедился в правильности своего выбора.

«Я не думал, что произойдёт такой коннект, слияние», — вспоминает Александр Петров.

«У Сани такой герой, у меня другой. У каждого своя полноценная линия. Можно взять Сашину историю и мою, и это будут два полноценных сериала по несколько серий либо два полноценных фильма», — говорит Данила Козловский.

Одну из ключевых женских ролей исполнила Ирина Старшенбаум («Т-34», «Притяжение»), которая, по словам Тодоровского, выступает в проекте «в абсолютно новом качестве».

Всеволод Бенигсен полагает, что актриса идеально подходит для этой роли.

«Дело в том, что с мужскими исполнителями Тодоровский определился довольно рано. Можно сказать, что начиная со второй-третьей серии мы писали, уже имея в виду Козловского и Петрова, а вот с женскими до последнего была неясность. И Ирина Старшенбаум — это идеальное попадание в образ, она — как какой-то силуэт, который переносишь на бумагу, и он совпадает с контуром. В моём сознании она так перенеслась и совпала по всем параметрам», — рассказал Бенигсен. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идёт о попадании «в нерв, в суть персонажа».

Другие центральные женские роли достались театральной актрисе Анне Синякиной и дебютантке, студентке ГИТИСа Елизавете Базыкиной. Последней ради проекта пришлось освоить виолончель, на которой играет её героиня.

«Выучиться играть на виолончели за такой срок невозможно, но можно освоить какие-то азы, хотя бы чтобы на экране это выглядело правдоподобно — как держать инструмент, смычок... Она очень упорно и добросовестно к этому отнеслась и в какой-то момент даже начала потихоньку нам что-то наигрывать», — вспоминает Тодоровский.

Съёмки фильма начались 1 апреля и проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Кинематографисты работали в офисах, квартирах, ресторанах, тренажёрном зале и планетарии. Также ряд сцен был снят в «Сапсане», а финал истории — во время речной прогулки по Неве.

По словам постановщика, композитором сериала может выступить Анна Друбич, с которой Тодоровский уже работал над проектами «Бомба», «Гипноз», «Одесса» и «Большой». Также режиссёр не исключает, что на экране прозвучат и другие композиции, «которые просто будут давать ощущение времени, эпохи».

Сериал выйдет на видеосервисе more.tv в линейке originals и на телеканале «Россия 1». Дата премьеры пока не оглашается.