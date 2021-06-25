Помощники иммунитета: тест RT о вакцинах и прививках

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RT
Второй год длится пандемия коронавируса, которая стала одним из самых серьёзных вызовов для человечества. Врачи и эпидемиологи считают вакцинацию эффективным методом борьбы с распространением инфекции. К сожалению, вокруг вакцинации ходит множество домыслов, слухов и откровенных фейков. При этом такой способ профилактики инфекционных заболеваний существует уже на протяжении нескольких столетий. А что вы знаете об истории вакцин и прививок? Проверьте себя с тестом RT.
Помощники иммунитета: тест RT о вакцинах и прививках
  • РИА Новости
  • © Оливер Ондрас

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