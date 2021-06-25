«Новая интерпретация классики»: в США снимут сериал по роману «Интервью с вампиром»

Американские кинематографисты снимут сериал, основанный на романе Энн Райс «Интервью с вампиром». Исполнительным продюсером и сценаристом выступает Ролин Джонс, приложивший руку к созданию таких проектов, как «Подпольная империя», «Перри Мейсон» и «Изгоняющий дьявола». Среди продюсеров — также Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Дневник памяти», фильмы серии «Хроники Нарнии») и сама Райс. В 1994 году роман «Интервью с вампиром» адаптировали под полный метр. Лента с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Кирстен Данст была тепло встречена аудиторией и получила две номинации на «Оскар».

Компания AMC Networks работает над сериалом по роману Энн Райс «Интервью с вампиром». Это первый проект, за который студия взялась после приобретения прав на экранизацию циклов «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы». Всего сделка охватывает 18 произведений Райс, в числе которых — «Вампир Лестат», «Царица проклятых» и «Час ведьмовства».

Как сообщает Variety, анонсированный проект будет насчитывать восемь эпизодов. Его шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом выступает Ролин Джонс, работавший над лентами «Подпольная империя», «Дурман», «Перри Мейсон» и «Изгоняющий дьявола». Также среди продюсеров — Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Дневник памяти», «Человек дождя», фильмы серии «Хроники Нарнии»), Энн Райс и её сын, писатель Кристофер Райс.

«Мы ждали этого дня чуть больше года, с тех пор как приобрели права на легендарную серию книг Энн Райс. У этой истории уже миллионы поклонников в США и по всему миру, и нам не терпится поделиться новой интерпретацией классики, которую воплотят Ролин и Марк, пока мы продолжаем работать над остальной частью серии», — заявил Дэн Макдермотт, глава отдела создания оригинальных программ AMC Networks и AMC Studios.

Марк Джонсон отметил, что адаптация подобных произведений готовит для кинематографистов множество трудностей. Однако продюсер уверен в успехе проекта в том числе благодаря большому опыту работы над другими экранизациями.

«Непростая задача по адаптации для телевидения новаторской и невероятно захватывающей работы Энн Райс одновременно пугает и завораживает. Поскольку я уже продюсировал фильмы по таким исключительным произведениям, я осознаю и ответственность, и обязательство перед этим материалом. Я глубоко убеждён, что мы вместе с АМС и Ролином Джонсом обладаем всем необходимым, чтобы справиться с этой задачей и порадовать и развлечь как преданного поклонника творчества Энн Райс, так и зрителя, который только знакомится с её работой», — цитирует Variety Марка Джонсона.

Премьера сериала ожидается в 2022 году.

© Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

«Интервью с вампиром» — первый роман Энн Райс, опубликованный в 1976 году. В книге один из главных героев, вампир Луи, рассказывает о своей жизни в интервью журналисту Дэниелу Моллою. Он вспоминает, как стал вампиром и с каким трудом привыкал к новому положению дел.

По сюжету вместе с пятилетней Клодией, также обращённой вампиром Лестатом, Луи пытается найти себе подобных, которые помогут им понять, кем они стали и почему. Со временем герои видят, что общение с другими вампирами не даёт ответов на все вопросы, но сулит новые опасности.

В центре внимания книги — темы бессмертия, перемен, утраты, сексуальности и власти. Кроме того, «Интервью с вампиром» касается политических и социальных проблем.

В 1994 году книга была экранизирована. Сценарий написала сама Райс, а режиссёром полнометражной ленты выступил Нил Джордан, позднее работавший над картинами «В объятиях лжи», «Борджиа» и «Завтрак на Плутоне». Луи сыграл Брэд Питт, а роли Лестата и Клодии достались Тому Крузу и Кирстен Данст. Также в фильме задействованы Антонио Бандерас, Стивен Ри, Кристиан Слэйтер и другие актёры.

Фильм получил номинации на «Оскар» за лучшие декорации и оригинальный саундтрек. Он был удостоен премий BAFTA, «Сатурн», MTV Movie + TV Awards и других.

Проект тепло встретила широкая аудитория: его рейтинг на портале Rotten Tomatoes сейчас составляет 86%. При этом кинокритики оценили картину не столь высоко — в 63%.

Среди достоинств фильма эксперты называют представленную на экране готическую атмосферу и игру Кирстен Данст. При этом некоторые рецензенты критикуют остальных исполнителей центральных ролей. Также не все остались довольны сценарием, сочтя его однообразным.

Американская писательница Энн Райс родилась и выросла в Новом Орлеане, штат Луизиана. Большая часть её жизни прошла в Калифорнии, однако именно родной город автора служит местом действия многих романов. Французский квартал, например, упоминается в книге «Интервью с вампиром», а довоенный дом автора в Гарден Дистрикт является прототипом жилища героинь серии «Мэйфейрские ведьмы».

Всего Энн Райс выпустила более 30 романов, многие из которых объединены в серии «Вампирские хроники», «Спящая красавица», «Мэйфейрские ведьмы» и другие. Помимо «Интервью с вампиром», уже были экранизированы «Врата в рай», «Праздник всех святых» и «Царица проклятых».