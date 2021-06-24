Эпистолярное наследие: тест RT о письмах русских писателей
Помимо художественных произведений, многие русские писатели оставили после себя письма, адресованные самым разным людям: друзьям, любимым женщинам, родственникам и издателям. Их принято называть эпистолярным наследием: болдинские письма Пушкина, переписка Чехова. Сможете ли вы угадать по отрывку из письма его автора, адресата или тему? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © ulkan
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