Эпистолярное наследие: тест RT о письмах русских писателей

Помимо художественных произведений, многие русские писатели оставили после себя письма, адресованные самым разным людям: друзьям, любимым женщинам, родственникам и издателям. Их принято называть эпистолярным наследием: болдинские письма Пушкина, переписка Чехова. Сможете ли вы угадать по отрывку из письма его автора, адресата или тему? Проверьте себя с тестом RT.

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