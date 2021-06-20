«Человек-эпоха»: умер гендиректор ОТР Анатолий Лысенко

Советский и российский журналист Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Он начал работать на телевидении в конце 1950-х. За годы карьеры Лысенко принял участие в создании таких программ, как «Взгляд», «Что? Где? Когда?», КВН. В 1990-х он возглавлял ВГТРК, а с 2012 года занимал должность генерального директора ОТР. Коллеги журналиста вспоминают о нём как о творческом человеке и большом профессионале, внёсшем значительный вклад в формирование современного российского телевидения.

Тележурналист, генеральный директор канала «Общественное телевидение России» (ОТР) Анатолий Лысенко умер на 85-м году жизни. Как сообщает ТАСС, он скончался после продолжительной болезни.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста. Память Лысенко почтили и его коллеги.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал Анатолия Лысенко «одним из столпов» российского телевидения и современной отечественной журналистики в целом.

«Это человек, который придумал, создал «Взгляд», очень много других программ молодёжной редакции, которые точно вошли в учебники тележурналистики. И конечно, огромная его заслуга в создании российского телевидения — РТР, теперь это огромный международный холдинг, один из крупнейших в Европе, а когда-то всё начиналось с трёх кабинетов и одной студии в Останкине. Я тоже в этом участвовал и, конечно, был хорошо знаком с Анатолием Григорьевичем. И он отправлял меня когда-то в Антарктиду, в Югославию и во многие другие места. Самые глубокие соболезнования семье, близким Анатолия Григорьевича и всем моим коллегам, сотрудникам ОТР», — говорит Владимир Соловьёв.

Журналист, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко напомнил о вкладе Анатолия Лысенко в развитие отечественного телевидения.

«Это печальная и тяжёлая новость для всех нас, для всех тех, кто работал, работает на телевидении, да и для, безусловно, миллионной аудитории зрителей. Анатолий Лысенко — это без преувеличения легенда отечественного телевидения. Когда мы говорим про становление, развитие телевидения в нашей стране, не представлять себе Лысенко невозможно. Это, конечно, уникальный, очень талантливый, очень яркий человек», — отмечает Евгений Ревенко.

Андрей Быстрицкий, журналист, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» также отметил, что современное российское телевидение нельзя представить без Анатолия Лысенко.

«Анатолий Григорьевич — один из самых светлых людей российского телевидения, человек-эпоха, создавший очень много программ прекрасных, молодёжных... Человек удивительной творческой фантазии. Я думаю, что многое в современном российском телевидении сделал Анатолий Григорьевич Лысенко. Глупо, наверное, говорить, что самый-самый-самый, но один из самых-самых-самых — это совершенно точно. Это становление российского телевидения — независимого, свободного — начала 1990-х, без Лысенко это было бы немыслимо», — подчеркнул Быстрицкий.

Теле- и радиоведущий Игорь Кириллов также тепло отзывается о своём коллеге, вспоминая о его профессиональных и личных качествах.

«Это был выдающийся, настоящий телевизионный мастер своего дела. Вот это самое главное. И хорошо бы оставить о нём добрую, долгую, а может быть, и вечную память. Он достоин этого. Это был замечательнейший журналист, замечательнейший ведущий и удивительно убедительный на экране человек, который просто так словами не бросался. Конечно, о нём память должны мы сохранить как о замечательнейшем, неповторимом, творческом человеке», — отметил Кириллов.

Анатолий Лысенко родился в Виннице 14 апреля 1937 года. В конце 1950-х он учился на инженера-экономиста в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, а через несколько лет после окончания вуза стал аспирантом Всесоюзного заочного института железнодорожного транспорта. В то же время Лысенко работал на Люблинском литейно-механическом заводе и вёл лекции в ряде московских учебных заведений.

Журналистский дебют Анатолия Лысенко состоялся на ЦТ Гостелерадио СССР ещё в конце 1950-х. Постоянно он начал работать на телевидении с 1968 года. Журналист участвовал в подготовке таких популярных телепередач, как «Что? Где? Когда?», КВН и других. Также он выступил одним из авторов программы «Взгляд», которая навсегда изменила отечественное телевидение.

В 1990-х Анатолий Лысенко возглавлял Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). Также он принял участие в создании компании «ТВ Центр».

С 2012 года Анатолий Лысенко занимал должность генерального директора канала «Общественное телевидение России». Его деятельность отмечена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также рядом профессиональных наград. В 2018 году Анатолий Лысенко был удостоен звания заслуженного журналиста России.