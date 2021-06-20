От гривны до червонца: тест RT об истории русских денег

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RT
Первые монеты появились на Руси ещё до её крещения и постоянно менялись по мере развития страны. Деньги изготавливались из разных драгоценных металлов, они были разной формы, разных цветов и прошли через множество реформ: введение золотого стандарта Сергеем Витте, появление советского червонца, изменение количества нулей в ХХ веке и многое другое. Хорошо ли вы знаете историю их появления? Проверьте себя с тестом RT.
От гривны до червонца: тест RT об истории русских денег
  • РИА Новости
  • © Олег Ласточкин

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