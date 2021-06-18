С чего начинается: тест RT о первых строках произведений русской классики

Произведения русской литературной классики часто узнают по крылатым выражениям и ярким персонажам. Однако настоящее знакомство читателя с книгой начинается с самой первой строки. А сможете ли вы угадать по ней известные произведения? Проверьте себя с тестом RT.

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