Тайны американского гангстера и дрессировка гигантской мухи: новые фильмы в российском прокате

На этой неделе в российский кинопрокат выходит приключенческая комедия «Бендер: Начало», посвящённая становлению легендарного персонажа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Другая отечественная премьера, «Проклятый чиновник», повествует о заместителе мэра, который накануне крупной сделки лишился возможности брать взятки. Также на больших экранах — оскароносная музыкальная драма «Звук металла», триллер «Ледяной драйв», франко-бельгийская фантастическая комедия «Жвалы» и австралийская лента для семейной аудитории «С — счастье».

«Ледяной драйв» (The Ice Road)

В «Ледяном драйве» звезде боевиков Лиаму Нисону досталась роль опытного водителя грузовика. Герою предстоит пройти ряд испытаний (в том числе — провезти колонну машин по тающему льду), чтобы помочь эвакуировать рабочих из обрушившейся алмазной шахты. Впрочем, для него и его товарищей наибольшую опасность представляют отнюдь не погодные условия.

Продюсеры картины отмечают, что «Ледяной драйв» — это «основанный на чёткой концепции фильм с захватывающими (сюжетными. — RT) крючками и убедительными персонажами».

Режиссёром и сценаристом ленты выступил Джонатан Хенсли, работавший над такими громкими проектами, как «Джуманджи», «Армагеддон» и «Крепкий орешек 3: Возмездие».

«Звук металла» (Sound of Metal)

Во время серии концертов у Рубена, страдающего от наркотической зависимости странствующего барабанщика (Риз Ахмед), начинает пропадать слух. Доктор обещает: состояние будет только ухудшаться. Герою начинает казаться, что его карьера, а вместе с ней и жизнь, окончены. Подруга Рубена (Оливия Кук) отправляет его в дом для глухих в надежде, что это предотвратит рецидив и поможет музыканту адаптироваться к новой реальности.

Рейтинг картины на портале Rotten Tomatoes составляет 97% по оценкам критиков и 90% согласно отзывам широкой аудитории. Эксперты отмечают представленный в ленте захватывающий взгляд на жизнь глухих, техническую сторону, а также выдающуюся игру Риза Ахмеда.

«Сюжетная линия фильма «Звук металла» не отличается особенной замысловатостью или неожиданными поворотами, но технические аспекты картины — от монтажа до работы со звуком и актёрской игры — впечатляют. Кроме того, эта история о потере и тревоге, принятии и приспособлении вызывает эмоциональный отклик и может стать источником вдохновения, заставив переосмыслить ценность тех вещей, которые вы, вероятно, принимаете как должное», — пишет автор The News on Sunday Самин Амер.

В 2021 году картина получила две премии «Оскар»: за лучший звук и монтаж. Аналогичные награды команде фильма присудили эксперты из Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

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«Бендер: Начало»

Великий комбинатор Остап Бендер знаком нам по романам Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» и «12 стульев», а также их экранизациям. Однако о юности героя известно немногое. Своим предположением о том, как формировалась личность авантюриста, делятся режиссёр Игорь Зайцев («Тобол», «Каникулы строгого режима») и сценарист Олег Маловичко («Вторжение», «Ёлки 1914»).

Юный Ося, которого зритель застаёт в 1919 году, пока носит фамилию Задунайский. Бендер — турецко-подданный аферист Ибрагим. Судьба сводит героев, когда они решают найти драгоценный царский жезл раньше бандитов или белых офицеров. Остап набирается опыта у старшего товарища, а заодно пытается устроить дела сердечные.

Ибрагима Бендера сыграл Сергей Безруков, молодого Остапа — Арам Вардеванян. Также в ленте снимались Александр Цекало, Таисия Вилкова, Гарик Харламов, Ольга Сутулова, Артём Ткаченко, Юрий Колокольников.

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«Жвалы» (Mandibules)

Двое друзей обнаруживают в багажнике автомобиля гигантскую муху. Вместо того, чтобы избавиться от насекомого, они решают выдрессировать его для ограбления банка.

«Если вы решите, что ничего тупее в жизни не слышали и просто обязаны это посмотреть, то вы не будете разочарованы: «Жвалы» именно так беззастенчиво безудержно глупы, как кажется, но расслабленное дурманящее добродушие делает их пригодными к просмотру», — рассказывает о фильме кинокритик Variety Гай Лодж.

Режиссёром и сценаристом картины выступил французский постановщик Квентин Дюпьё, снявший фильмы «Неправильные копы», «Оленья кожа», «Шина» и «Реальность». Последний был представлен в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

«Мейер Лански» (Lansky)

Биографический фильм Итана Роквея основан на реальных событиях и рассказывает об известном криминальном деятеле из США Мейере Лански. В 1920-х его банда занималась кражами и контрабандой алкоголя, а в 1930-х Лански вместе с другими мафиози, среди которых были Лаки Лучано и Джону Торрио, занялся формированием Национального преступного синдиката. В последующие годы преступник также активно занимался игорным бизнесом и контрабандой наркотиков. Его состояние к 1970 году оценивалось в $300 млн.

В фильме «Мейер Лански» герой (Харви Кейтель) исповедуется в интервью писателю (Сэм Уортингтон). В то же время власти США продолжают искать, куда Лански спрятал свои миллионы. Сотрудничество с героем Уортингтона становится для них последним шансом на раскрытие дела.

«С — счастье» (H Is for Happiness)

Школьница Кэндис всегда старается сохранять оптимизм, что отнюдь не просто. Родители девочки до сих пор скорбят из-за смерти младшей дочери: некогда активная мать практически не встаёт с постели, а отец не может справиться с финансовыми проблемами и безуспешно борется с депрессией. Однажды Кэндис задаётся целью вновь сделать близких счастливыми. В этом ей поможет новый друг, который считает, что пришёл из другого измерения.

Автор Variety Алисса Саймон сравнивает стилистику и режиссуру картины с фильмами Джона Хьюза («Кудряшка Сью»), Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт») и Педро Альмодовара («Возвращение»).

В числе прочих достоинств ленты, по мнению эксперта, — сильный первоисточник (она снята по роману Бэрри Йонсберг The Categorical Universe of Candice Phee), актёрская игра, а также юмор.

«Проклятый чиновник»

Фёдор, заместитель мэра небольшого города, попадает в щекотливую ситуацию. На свою беду чиновник отказывается помочь на первый взгляд безобидной старушке, и та проклинает героя: он больше не может брать взятки. Ситуация осложняется тем, что на ближайшее время у Фёдора запланирована крупная «сделка». От чиновника без коррупционных наклонностей отворачиваются начальство, бизнесмены и даже стражи порядка. Решение проблемы нужно найти за сутки. Сюжет практически повторяет фильм 1997 года «Лжец, лжец», в котором герой Джима Керри, нечестный адвокат, не мог врать в течение суток, потому что такое желание загадал на свой день рождения его маленький сын.

Сценарий ленты написал Гайк Асатрян. Начинающий автор предложил идею режиссёру Сарику Андреасяну на одном из мастер-классов. Тот порекомендовал развить задумку, а затем вместе с братом Гевондом Андреасяном взялся за съёмки картины.

«Я не обманываю себя, что мои фильмы могут остановить какую-то несправедливость. Я не думаю, что искусство обладает такой силой, особенно в развлекательном жанре, но как мне кажется, это неплохая терапия. Те люди, которые действительно участвуют в таких преступных схемах, смогут увидеть, как они выглядят со стороны, и, может, что-то изменят в себе, либо, по крайней мере, возьмут паузу», — считает Сарик Андреасян.

Роли в фильме исполняют Максим Лагашкин, Ольга Волкова, Лиза Арзамасова, Дмитрий Колчин, Владимир Сычёв, Юрий Кузнецов и другие.