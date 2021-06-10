Экран или роман: тест RT о цитатах из книг и фильмов

Очень часто в разговоре используются цитаты, которые стали крылатыми выражениями. Фразы из произведений Александра Пушкина, Льва Толстого или Михаила Шолохова могут звучать наравне с репликами героев фильмов Андрея Тарковского, Владимира Меньшова и Эльдара Рязанова. А сможете ли вы отличить цитату из кино от цитаты из книги? Проверьте себя с тестом RT.

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