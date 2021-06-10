Нестандартный сюжет и съёмки в экстремальных условиях: в кинотеатрах выходит военный триллер «Красный призрак»

В российских кинотеатрах начинается показ военного триллера «Красный призрак». События ленты разворачиваются вокруг столкновения солдат вермахта с советскими военными. Последним на помощь приходит таинственный и неуловимый партизан по прозвищу Красный Призрак, ранее в одиночку победивший не один десяток врагов. Главные роли в картине исполнили Алексей Шевченков и австрийский актёр Вольфганг Черни. Также в фильме задействованы Владимир Гостюхин, Юра Борисов, Пауль Орлянский и другие артисты.

10 июня в прокат выходит российский военный триллер «Красный призрак». Режиссёром ленты стал Андрей Богатырёв, работавший на проектах «СашаТаня» и «Дикая Лига». Он же выступил одним из авторов сценария. Главные роли в картине исполнили Алексей Шевченков («А.Л.Ж.И.Р.», «Перевал Дятлова») и австрийский актёр Вольфганг Черни («Т-34», «Последний богатырь», «Тобол»). Также в фильме снялись Владимир Гостюхин, Юра Борисов, Михаил Горевой, Полина Чернышова, Пауль Орлянский и другие артисты.

Действие ленты разворачивается зимой 1941 года вокруг локального столкновения солдат вермахта с советскими военными. Последние проигрывают, однако неожиданно в схватку вступает таинственный Красный Призрак — партизан, ранее в одиночку расправившийся с десятками противников. Герою всегда удавалось оставаться неуловимым. Его личность неизвестна окружающим, что порождает множество мифов.

Однако зрителю облик Призрака показывают практически в самом начале фильма, таким образом рассеивая намёк на мистическую составляющую.

По словам Андрея Богатырёва, этот герой представляет собой некую метафору, отсылающую к многочисленным подвигам советских солдат в годы войны. Режиссёр подчёркивает, что из подобных историй и персонажей, на его взгляд, и соткана победа.

«Миф о Красном Призраке — это попытка осмыслить подвиг наших солдат. На смену одному погибшему герою вставал другой, так и рождался миф о непобедимом советском воине. Но за каждым из них стояла своя человеческая история», — считает режиссёр.

Также кинематографисты сделали попытку показать две ментальности — советскую и немецкую, и продемонстрировать столкновение двух характеров. По мнению Алексея Шевченкова, герои раскрыты таким образом, что, глядя на экран, становится понятно — избежать конфликта было невозможно.

Кадр из фильма «Красный призрак»

© Пресс-служба фильма «Красный призрак»

«Здесь есть одна такая интересная прослойка, которой многие режиссёры пытаются добиться, но у них не всегда это выходит, или не ставится таких целей и задач. Вот здесь я чётко увидел две ментальности. Я вдруг увидел, что эти два народа не могли не столкнуться лбами… Изначально (в сценарии. — RT) уже было запланировано столкновение двух менталитетов, двух разных подходов. И Вольфганг (Черни. — RT), и Пауль (Орлянский. — RT) очень помогли в том смысле, что мы много обсуждали, в чём отличия немцев, особенно в то время, и мы искали эти нюансы», — отмечает актёр.

Трудности производства и дистрибьюции

Работа над фильмом шла семь лет. Его идея принадлежит Павлу Абраменкову, исполнившему одну из ролей. К Абраменкову присоединились Андрей Богатырёв, Вячеслав Шихалеев и Константин Симонов. Вместе они решили работать над картиной, которая бы сильно отличалась от других российских лент о войне. В процессе кинематографисты опирались в том числе на воспоминания участников военных действий.

«Мы вчетвером в деревне писали эту историю, четыре друга. Потом поехали по ветеранам, они нам очень много рассказали, и кое-какие их истории мы включили в фильм», — вспоминает режиссёр.

В своём стремлении снять необычное, яркое и динамичное кино о войне авторы «Красного призрака» вдохновлялись фильмами Квентина Тарантино и Гая Ричи, а также лентами про супергероев. Кинематографисты ожидают, что история, рассказанная именно в таком формате, может привлечь внимание подростков к столь непростой теме.

«Это была по-настоящему интересная работа, и по тому, как создавалось художественное полотно, и по тому, как собирался материал. Важно ещё и то, что история рассказана современным языком. Нельзя забывать о времени, в котором мы живём, и о подрастающем поколении. Потому очень важен язык: как ты это рассказываешь и кому ты это рассказываешь. Это новый фильм о войне, он не похож ни на один другой российский фильм», — утверждает Алексей Шевченков.

Кадр из фильма «Красный призрак»

© Пресс-служба фильма «Красный призрак»

Фильм был готов ещё в 2018 году, однако до недавнего времени его создатели не могли найти прокатчика.

«У фильма было очень много приключений, и мы столкнулись с огромным количеством таких двойных стандартов, что ли… Может быть, я скажу громко, но у нас фильм в каком-то смысле противостоит стилистике многих наших фильмов последнего времени о войне, то есть у нас нет такого ура-патриотизма, у нас нет какой-то формальности, мы хотели сделать живой фильм. Может быть, это и отпугивало прокатчиков, дистрибьюторов, каналы и так далее», — признаётся Андрей Богатырёв.

Съёмки фильма проходили в дружеской атмосфере. Команда жила в дачном доме Константина Симонова в деревне Низовское Калужской области, а рядом были построены необходимые локации.

В ходе работы не обошлось и без некоторых трудностей. Производство велось, когда температура воздуха достигала -35°С, что стало серьёзным испытанием для съёмочной группы. Больше других ощутил на себе русские морозы Вольфганг Черни — в одном из развернувшихся на улице эпизодов он появляется обнажённым. В таком виде артисту пришлось провести несколько смен.

«Я не мог, вот честно вам скажу, три минуты голыми руками держать оружие. Потому что за три минуты замерзали руки и оружие выпадало из них. Поэтому, как они бегали там голышом, я вообще себе не представляю», — вспоминает Шевченков.

Кадр из фильма «Красный призрак»

© Пресс-служба фильма «Красный призрак»

Сам Черни рассказал, что был готов к съёмкам без одежды, однако такой погоды не ожидал. Впрочем, ему удалось не только справиться со своей задачей и не заболеть, но и получить незабываемые впечатления.

«В конце концов, я вообще не болел... Мы почти после каждой смены, после съёмок, парились в бане, и это был для меня настоящий русский опыт», — вспоминает австриец.

Премьера фильма состоялась в 2020 году на фестивале «Окно в Европу». Также ленту представили на Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова, где Вольфганг Черни был удостоен приза за лучшую мужскую роль второго плана. К настоящему моменту права на показ «Красного призрака» проданы более чем в 100 стран. Его увидят зрители, США, Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Южной Кореи, Японии и других государств.