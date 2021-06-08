Встречают по одёжке: тест RT об истории русского костюма

Традиционный русский костюм сегодня ассоциируется скорее с фольклорными ансамблями и сказочными сюжетами, но когда-то это была комфортная и удобная повседневная одежда. Каждая её деталь могла сообщить что-то о своём владельце, его профессии и положении в обществе. Что вы можете вспомнить об истории русского костюма? Проверьте себя с помощью теста RT.

Молодые русские крестьянки недалеко от реки Шексна (1909)

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