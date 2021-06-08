«Мои чувства задеты»: почему зрителям не понравился сериал с темнокожей актрисой в роли Анны Болейн

В начале июня состоялась премьера трёхсерийного психологического триллера «Анна Болейн», получившего очень низкие оценки зрителей: его рейтинг на портале IMDb составляет всего 1,1 из 10. Сюжет ленты охватывает несколько последних месяцев жизни второй супруги короля Англии Генриха VIII. Главную роль в ленте исполнила темнокожая британская актриса ямайского происхождения Джоди Тёрнер-Смит. Многие зрители раскритиковали сериал. Они остались недовольны выбором ведущей актрисы, слабым сюжетом, историческими неточностями и неудачными костюмами. Однако некоторые пользователи социальных сетей считают, что в художественных лентах такие решения с подбором актёров вполне уместны.

В начале июня на британском телеканале Channel 5 состоялась премьера сериала «Анна Болейн». В трёхсерийном психологическом триллере рассказывается о последних месяцах жизни второй супруги короля Англии Генриха VIII. Главную роль в ленте сыграла британская актриса ямайского происхождения Джоди Тёрнер-Смит.

Сериал был очень холодно встречен зрителями. На момент публикации материала его рейтинг на портале IMDb составляет 1,1/10, а на сайте «Кинопоиск» — 1,63/10. На обеих площадках средняя оценка сформирована на основе отзывов порядка трёх тысяч пользователей.

Многие оказались недовольны выбором темнокожей актрисы на главную роль — это, по мнению зрителей, противоречит исторической правде.

«То есть они с неимоверным усердием стараются произвести историческую драму, показывающую аутентичность каждой детали эпохи Тюдоров, и берут на роль Анны Болейн темнокожую. Она была родом из Норфолка… Мои чувства задеты», — пишет один из пользователей Twitter.

Несколько человек напомнили, что в современных реалиях выбор белых актёров на роли темнокожих героев считается расизмом, однако предполагается, что обратная ситуация, сложившаяся с сериалом «Анна Болейн», нормальна.

«Если бы белый актёр или белая актриса сыграли темнокожую историческую личность, это было бы воспринято как расизм. Почему же тогда это считается приемлемым?» — спрашивает пользовательница.

«Белая женщина с афрокосичками — это культурная апроприация. Это, оказывается, неправильно. Ни в какие ворота. Угнетение. Но брать на роль белой королевы Англии темнокожую — нормально. Как же достало это бесконечное однобокое дерьмо!» — возмущается ещё один автор.

A white woman wearing a corn row hairstyle is cultural appropriation. It’s wrong apparently. Bang out of order. Oppressive. 🤷🤔. But it’s fine to cast a white English Queen as black. Sick to death of this one way never ending shite. #AnneBoleynpic.twitter.com/SagTEVPVMQ — Rod Bishop 💎 (@rodbishop15) June 1, 2021

По мнению другого блогера, исторические события должны представляться на экране достоверно. Он подчёркивает, что существуют истории о темнокожих людях, которые было бы интересно рассказать. Автор предлагает кинематографистам не обесценивать подобные сюжеты и сосредоточиться на них.

Ещё один пользователь сети отмечает, что подобные решения в части подбора актёров допустимы в случае, например, с лентой «Бриджертоны», авторы которой также подобрали неожиданный каст. При этом сюжет проекта полностью вымышлен, чего нельзя сказать о сериале «Анна Болейн».

Некоторые пользователи Twitter признались, что выбор исполнительницы главной роли нареканий у них не вызвал — гораздо больше вопросов возникло по другим причинам. В частности, в сериале, по мнению зрителей, слишком много исторических неточностей.

«Я была бы не против Джоди Тёрнер-Смит в роли Анны Болейн, если таким образом создатели хотели бы пробудить в молодом поколении интерес к истории, но показывать её поцелуй с Джейн Сеймур и ещё множество недостоверных событий, которых на самом деле не было, — это чересчур. Соблюдайте хоть какую-то историческую достоверность», — пишет один из авторов.

I could accept Jodie Turner-smith #AnneBoleyn as a way for younger generation to take an interest in history they might not before but having her kiss jane Seymour & too many innacurate events that never took place is too much, have at least some historical accuracy in it. — Genevieve Autumn (@GenevieveAutumn) June 1, 2021

Также в числе недостатков сериала называют неудачные костюмы и слабый сценарий.

«Анна Болейн (в исполнении. — RT) Тёрнер-Смит — весьма притягательная особа, но сценарий очень и очень плохой. От него веет подростковой мелодрамой, из-за которой ускользает сложность моментов, связанных с политикой и расстановкой сил», — считает ещё одна пользовательница сети.

В то же время нашлись и те, кто остался полностью доволен новым проектом и игрой исполнительницы главной роли.

«Посмотрела сейчас «Анну Болейн» на Channel 5 и осталась в полном восторге! Джоди Тёрнер-Смит сыграла свою роль блестяще. Она рассказала историю и потрясающе показала уязвимость её положения», — пишет блогер.

Несколько человек выразили мнение, что «Анна Болейн» не документальный сериал и в нём вполне может присутствовать вымысел.

«Я была одной из тех, кто не оценил выбор Джоди-Тёрнер Смит на роль Анны Болейн. Но потом я подумала, что это ведь вымышленная/альтернативная история и она может быть какой угодно. Если вам нужна историческая достоверность, почитайте учебник», — рассказывает одна из пользовательниц.

I was one of those people that was like why is Jodie Turner-Smith playing Anne Boleyn but then I was like because it’s fiction/alt history and can be anything it wants to be. If you want to learn accurate history pick up a text book. #anneboleyn — Rhema Ime-Albert (@MissRhemaAlbert) June 2, 2021

«Люди, которых возмущает Джоди Тёрнер-Смит в роли Анны Болейн, похоже, думают, что сценарии исторических драм должны быть на 100% исторически точными. Надеюсь, им никто не расскажет про «Корону», «Трою», «Гладиатора», «Пёрл Харбор», «Джанго», — иронизирует ещё один зритель, британский политический активист Феми Олуволе.

© Кадр из фильма «Ещё одна из рода Болейн» (2008)

Анна Болейн была второй супругой короля Генриха VIII из династии Тюдоров. До неё правитель был женат на испанской принцессе Екатерине Арагонской, однако брак аннулировали, а из-за недовольства Папы Римского этим поступком в Англии установилась собственная церковь во главе с королём.

Болейн происходила из знатного английского рода. Её дочь впоследствии стала королевой Елизаветой I. Однако подарить монарху наследника мужского пола Анне не удалось — дважды у неё случался выкидыш. Когда отношения между ней и Генрихом VIII ухудшились, король обвинил супругу в измене. В 1536 году Анну Болейн казнили.

Считается, что портреты королевы были уничтожены после её смерти. По поводу одного из полотен мнения учёных разделились: одни утверждают, что художник написал Анну Болейн, другие полагают, что на портрете — Джейн Сеймур, третья жена Генриха VIII. Экспертам удалось установить, что Болейн изображена на одной из юбилейных монет, однако этот портрет сложно назвать реалистичным.

На большей части известных (хотя и неточно атрибутированных) портретов Анна Болейн выглядит как темноволосая светлокожая женщина с несколько удлинённым лицом, высоким лбом (что считалось особенно эстетичным в то время) и тёмными глазами. Однако и на полотнах, и в описаниях современников можно встретить противоречащие друг другу характеристики.

Образ Анны Болейн не раз использовался в кинематографе. Королеву играли такие актрисы, как Натали Портман («Ещё одна из рода Болейн»), Натали Дормер («Тюдоры»), Ванесса Редгрейв («Человек на все времена»), Женевьев Бюжо («Тысяча дней Анны»), Хелена Бонем Картер («Генрих VIII»), Клер Фой («Волчий зал») и другие.