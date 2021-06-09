От красного призрака до культового тусовщика: премьеры недели в российском прокате
- Кадр из фильма «Ограбление по-джентльменски»
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«Красный призрак»
События военного триллера Андрея Богатырёва разворачиваются зимой 1941 года недалеко от Вязьмы. Солдаты вермахта ищут таинственного Красного Призрака — неизвестного партизана, которому удалось в одиночку расправиться с десятками противников. При этом герой не оставляет следов, а его история уже успела обрасти мифами. Как-то раз в заброшенной деревне солдаты вступают в схватку с небольшим отрядом советских военных. Кажется, что перевес сил на стороне немцев, однако всё меняется после появления Призрака.
«Миф о Красном Призраке — это попытка осмыслить подвиг наших солдат. На смену одному погибшему герою вставал другой — так и рождался миф о непобедимом советском воине», — объясняет режиссёр фильма.
Авторы «Красного призрака» вдохновлялись творчеством Квентина Тарантино, а также фильмами Гая Ричи и супергеройскими лентами. Они стремились снять нестандартный фильм о войне, способный заинтересовать подростков.
«История рассказана современным языком. Нельзя забывать о времени, в котором мы живём, и о подрастающем поколении. Потому очень важен язык: как ты это рассказываешь и кому ты это рассказываешь. Это новый фильм о войне, он не похож ни на один другой российский фильм», — отмечает исполнитель одной из главных ролей Алексей Шевченков.
Также в фильме снялись Вольфганг Черни, Юра Борисов, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Михаил Горевой и другие.
«Архипелаг»
Фильм «Архипелаг» основан на реальных событиях, произошедших в конце XIX века. Тогда группа учёных из России и Швеции во главе с астрономом Александром Васильевым отправилась на архипелаг Шпицберген, чтобы определить размеры и форму земного шара.
Помимо исторических событий, фильм затрагивает романтическую историю. Также в ленте присутствует детективная линия: герои попытаются разгадать тайну смерти инженера Саломона Андре, который, по легенде, хранил у себя редкий бриллиант.
Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Алексей Тельнов («Ключ времени», «Жизнь вечная»). В ролях — Дмитрий Паламарчук, Андрей Мерзликин, Марина Петренко.
«Ограбление по-джентльменски» (The Misfits)
Новый герой бывшего Джеймса Бонда Пирса Броснана — вор Ричард Пейс. Как и агент 007, Пейс предпочитает перемещаться с комфортом и удивляет окружающих аристократическими манерами. После побега из тюрьмы герой присоединяется к банде, которая грабит богатых и раздаёт деньги бедным. В качестве очередной цели компания выбирает предпринимателя Шольца (Тим Рот), который держит золото в тюрьмах на Ближнем Востоке. На выбор жертвы повлияли и личные отношения: Шольц помог заточить Пейса, а значит, нажил себе серьёзного противника.
Основная часть съёмок прошла в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Для режиссёра Ренни Харлина («Крепкий орешек 2», «Скалолаз») этот фильм стал возможностью поработать с давним другом Пирсом Броснаном. «Мы чрезвычайно рады, что он к нам присоединился. Мы с Пирсом дружим много лет и долго искали проект, в котором могли бы посотрудничать. Лучшего актёра на главную роль я и пожелать не мог», — рассказывал постановщик в беседе с The Hollywood Reporter.
«Надежда» (Håp)
С виду благополучный брак Ани (Андреа Брайн Ховиг) и Томаса (Стеллан Скарсгард) медленно рушится по мере того, как супруги отдаляются друг от друга. Однако многое в их жизни меняет онкология: Аня побеждает рак лёгких, но вскоре у неё обнаруживают опухоль мозга. Пока врачи бьются за жизнь героини, супруги учатся выстраивать отношения в новой реальности.
Обозреватель Variety Джей Вайсберг особенно хвалит игру актёров (в частности, исполнителей главных ролей), а также работу оператора Мануэля Альберто Кларо, известного по сотрудничеству с Ларсом фон Триером.
В 2020 году лента Марии Сёдаль была представлена на Берлинском кинофестивале в программе «Панорама». Картину отметили премией Label Europa Cinemas. Также фильм выдвигался на «Оскар» от Норвегии.
В настоящее время планируется адаптировать сюжет ленты в виде сериала. Ожидается, что австралийско-американская актриса Николь Кидман спродюсирует проект и исполнит главную роль.
«Пункт пропуска. Офицерская история»
Художественная лента о моряках Черноморского флота основана на событиях осени 2016 года. Как рассказала режиссёр Вера Соколова в беседе с kp.ru, тогда молодые крымчане отказались от гражданства Украины, однако после получения российских паспортов очутились в плену у СБУ и попали под суд за дезертирство.
Сценарист фильма, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, лично участвовал в освобождении военнопленных. Скрипт ленты «Пункт пропуска. Офицерская история» стал его дебютной работой в полном метре.
В мае 2021 года шесть человек, которые работали над картиной, оказались в чёрном списке Министерства культуры и информационной политики Украины. В их числе — Вера Соколова, Иван Соловьёв, а также оператор Леонид Рудкевич, композитор Евгений Ширяев, исполнители центральных ролей Валерий Карпов и Александр Зачиняев.
В фильме также снимались Эммануил Виторган, Михаил Полицеймако, Николай Добрынин и другие. Соавтором саундтрека выступил Денис Майданов.
«Культовые тусовщики» (Creation Stories)
В 1980-х и 1990-х лейбл шотландского предпринимателя Алана Макги Creation Records стоял за продвижением таких групп, как Oasis, My Bloody Valentine и Primal Scream. А Макги прославился как человек, подаривший миру звуки брит-попа. Также он стал одним из самых влиятельных людей в музыкальной индустрии Британии.
Историю его успеха, описанную в автобиографии, взяли за основу создатели байопика «Культовые тусовщики». Зритель видит Макги уже зрелым человеком. Он беседует о своём прошлом с журналисткой. Сцены из непростой и бурной юности героя показаны в виде флешбэков.
Важную часть команды фильма, который продюсирует Дэнни Бойл, составили создатели культовой картины «На игле»: Макги в зрелом возрасте сыграл Юэн Бремнер, а сценарием обеих лент занимался Ирвин Уэлш.