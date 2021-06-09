От красного призрака до культового тусовщика: премьеры недели в российском прокате

На этой неделе в российский прокат выходят две ленты о военных. «Красный призрак» посвящён событиям Великой Отечественной войны, а в картине «Пункт пропуска. Офицерская история» показан инцидент, произошедший в 2016 году на территории Крыма. На реальных событиях основаны ещё два фильма: байопик об Алане Макги «Культовые тусовщики» и мелодрама «Архипелаг» — о русских географах XIX века. Также в России начинается показ приключенческого боевика «Ограбление по-джентльменски» с Пирсом Броснаном и фестивальной драмы «Надежда» со Стелланом Скарсгардом.

«Красный призрак»

События военного триллера Андрея Богатырёва разворачиваются зимой 1941 года недалеко от Вязьмы. Солдаты вермахта ищут таинственного Красного Призрака — неизвестного партизана, которому удалось в одиночку расправиться с десятками противников. При этом герой не оставляет следов, а его история уже успела обрасти мифами. Как-то раз в заброшенной деревне солдаты вступают в схватку с небольшим отрядом советских военных. Кажется, что перевес сил на стороне немцев, однако всё меняется после появления Призрака.

«Миф о Красном Призраке — это попытка осмыслить подвиг наших солдат. На смену одному погибшему герою вставал другой — так и рождался миф о непобедимом советском воине», — объясняет режиссёр фильма.

Авторы «Красного призрака» вдохновлялись творчеством Квентина Тарантино, а также фильмами Гая Ричи и супергеройскими лентами. Они стремились снять нестандартный фильм о войне, способный заинтересовать подростков.

«История рассказана современным языком. Нельзя забывать о времени, в котором мы живём, и о подрастающем поколении. Потому очень важен язык: как ты это рассказываешь и кому ты это рассказываешь. Это новый фильм о войне, он не похож ни на один другой российский фильм», — отмечает исполнитель одной из главных ролей Алексей Шевченков.

Также в фильме снялись Вольфганг Черни, Юра Борисов, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Михаил Горевой и другие.

«Архипелаг»

Фильм «Архипелаг» основан на реальных событиях, произошедших в конце XIX века. Тогда группа учёных из России и Швеции во главе с астрономом Александром Васильевым отправилась на архипелаг Шпицберген, чтобы определить размеры и форму земного шара.

Помимо исторических событий, фильм затрагивает романтическую историю. Также в ленте присутствует детективная линия: герои попытаются разгадать тайну смерти инженера Саломона Андре, который, по легенде, хранил у себя редкий бриллиант.

Режиссёром и одним из сценаристов фильма выступил Алексей Тельнов («Ключ времени», «Жизнь вечная»). В ролях — Дмитрий Паламарчук, Андрей Мерзликин, Марина Петренко.



«Ограбление по-джентльменски» (The Misfits)

Новый герой бывшего Джеймса Бонда Пирса Броснана — вор Ричард Пейс. Как и агент 007, Пейс предпочитает перемещаться с комфортом и удивляет окружающих аристократическими манерами. После побега из тюрьмы герой присоединяется к банде, которая грабит богатых и раздаёт деньги бедным. В качестве очередной цели компания выбирает предпринимателя Шольца (Тим Рот), который держит золото в тюрьмах на Ближнем Востоке. На выбор жертвы повлияли и личные отношения: Шольц помог заточить Пейса, а значит, нажил себе серьёзного противника.

Основная часть съёмок прошла в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Для режиссёра Ренни Харлина («Крепкий орешек 2», «Скалолаз») этот фильм стал возможностью поработать с давним другом Пирсом Броснаном. «Мы чрезвычайно рады, что он к нам присоединился. Мы с Пирсом дружим много лет и долго искали проект, в котором могли бы посотрудничать. Лучшего актёра на главную роль я и пожелать не мог», — рассказывал постановщик в беседе с The Hollywood Reporter.

«Надежда» (Håp)

С виду благополучный брак Ани (Андреа Брайн Ховиг) и Томаса (Стеллан Скарсгард) медленно рушится по мере того, как супруги отдаляются друг от друга. Однако многое в их жизни меняет онкология: Аня побеждает рак лёгких, но вскоре у неё обнаруживают опухоль мозга. Пока врачи бьются за жизнь героини, супруги учатся выстраивать отношения в новой реальности.

Обозреватель Variety Джей Вайсберг особенно хвалит игру актёров (в частности, исполнителей главных ролей), а также работу оператора Мануэля Альберто Кларо, известного по сотрудничеству с Ларсом фон Триером.

В 2020 году лента Марии Сёдаль была представлена на Берлинском кинофестивале в программе «Панорама». Картину отметили премией Label Europa Cinemas. Также фильм выдвигался на «Оскар» от Норвегии.

В настоящее время планируется адаптировать сюжет ленты в виде сериала. Ожидается, что австралийско-американская актриса Николь Кидман спродюсирует проект и исполнит главную роль.

«Пункт пропуска. Офицерская история»

Художественная лента о моряках Черноморского флота основана на событиях осени 2016 года. Как рассказала режиссёр Вера Соколова в беседе с kp.ru, тогда молодые крымчане отказались от гражданства Украины, однако после получения российских паспортов очутились в плену у СБУ и попали под суд за дезертирство.

Сценарист фильма, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, лично участвовал в освобождении военнопленных. Скрипт ленты «Пункт пропуска. Офицерская история» стал его дебютной работой в полном метре.

В мае 2021 года шесть человек, которые работали над картиной, оказались в чёрном списке Министерства культуры и информационной политики Украины. В их числе — Вера Соколова, Иван Соловьёв, а также оператор Леонид Рудкевич, композитор Евгений Ширяев, исполнители центральных ролей Валерий Карпов и Александр Зачиняев.

В фильме также снимались Эммануил Виторган, Михаил Полицеймако, Николай Добрынин и другие. Соавтором саундтрека выступил Денис Майданов.

«Культовые тусовщики» (Creation Stories)

В 1980-х и 1990-х лейбл шотландского предпринимателя Алана Макги Creation Records стоял за продвижением таких групп, как Oasis, My Bloody Valentine и Primal Scream. А Макги прославился как человек, подаривший миру звуки брит-попа. Также он стал одним из самых влиятельных людей в музыкальной индустрии Британии.

Историю его успеха, описанную в автобиографии, взяли за основу создатели байопика «Культовые тусовщики». Зритель видит Макги уже зрелым человеком. Он беседует о своём прошлом с журналисткой. Сцены из непростой и бурной юности героя показаны в виде флешбэков.

Важную часть команды фильма, который продюсирует Дэнни Бойл, составили создатели культовой картины «На игле»: Макги в зрелом возрасте сыграл Юэн Бремнер, а сценарием обеих лент занимался Ирвин Уэлш.