«Нас обвиняли в романтизации дьявола»: Рэйчел Харрис о сериале «Люцифер», коллегах и комедийных ролях

Фильмография американской актрисы Рэйчел Харрис насчитывает более сотни кино- и телепроектов. Она снималась в таких популярных комедиях, как «Друзья», «Офис», «Отчаянные домохозяйки», «Эван Всемогущий» и «Мальчишник в Вегасе». Студенческую мечту о драматических ролях артистке удалось воплотить в том числе благодаря популярному сериалу «Люцифер». В интервью-шоу Dennis Miller + one на RT Харрис объяснила, чем примечателен этот проект, поделилась впечатлениями от встреч с кумирами и рассказала, чем её удивила актёрская профессия.

— Расскажите про «Люцифера». Пятый сезон! Не хочу показаться невежливым из-за того, что не видел ваш сериал, но сейчас и правда выходит слишком много всего. Не успеваешь смотреть.

— Ничего страшного! Сейчас действительно слишком много каналов. Во времена моего детства у нас их было ровно три: второй, четвёртый и десятый — CBS, NBC и ABC. Я, например, не видела многие современные сериалы, где играют мои друзья. Во-первых, потому, что какие-то проекты мне попросту неинтересны. А во-вторых, действительно очень много всего. И я не хочу смотреть что-то просто для галочки, ради дружбы. Сериалов слишком много, а времени слишком мало.

Если говорить о «Люцифере», то этот проект заинтересовал меня потому, что мне очень нравился сериал «Блудливая Калифорния» с Дэвидом Духовны, а «Люцифера» написал как раз создатель этого проекта. Получив сценарий, я подумала: «Это же потрясающе!»

Кстати, изначально сериал вовсе не задумывался как процедурная драма. Это должно было быть странное шоу о самом неисправимом персонаже в истории, который задаётся вопросом: «Я — дьявол потому, что на самом деле дьявол, или потому, что на меня в детстве навесили такой ярлык, а я и свыкся?» Вот почему он обращается за помощью к психотерапевту.

У него экзистенциальный кризис. Мне действительно понравилась эта идея. Я с радостью ухватилась за возможность сыграть психотерапевта. Кроме того, в начале сериала моя героиня спит с дьяволом, а его играет невероятно сексуальный британец. Должна признаться, что меня заводят акценты. Знаю, что это довольно низменная реакция, но...

— Давайте проясним: вы играете психотерапевта Люцифера? Как доктор Мелфи и Тони Сопрано?

— Да, история очень похожа. Но когда сериал был одобрен, к команде присоединился продюсер Джерри Брукхаймер, которого я обожаю, и решили, что это будет процедурная драма — каждую неделю новое преступление. Ну что же, пусть так. А потом нам сказали, что съёмки надо будет перенести в Ванкувер. И мы все хором: «Простите, что?» — «Мы будем снимать в Ванкувере». Ну ладно, подумала я, мне нужна работа, так что я готова и к этому. В итоге всё вышло просто фантастически.

Сериал прекрасен тем, что в нём фигурирует множество небесных существ. Например, во второй части пятого сезона появляется Деннис Хейсбёрт в роли бога. Мы начинаем понимать, что происходит.

В целом это сериал про дьявола, который прибывает в Лос-Анджелес. Ему до смерти надоело в аду, и он решает открыть свой ночной клуб. А потом начинает расследовать преступления вместе с полицией Лос-Анджелеса — потому что однажды убили одного из его знакомых. Решив разобраться, что к чему, он обнаруживает, что обладает способностью видеть настоящие желания людей. Независимо от того, как они себя ведут, он может заглянуть внутрь и увидеть, чего они действительно хотят. И они сами говорят ему об этом, поэтому он завораживает их. В то же время сериал постоянно «подшучивает» над самим собой.

Кадр из сериала «Люцифер»

© Netflix

— Рэйчел, из того, что вы рассказали, можно сделать вывод, что это замечательный сериал. Мне нравится идея, нравится, что дьявол владеет ночным клубом и ведёт себя не как Стив Рубелл, а буквально как вышибала. Настоящий Антихрист, проверяющий документы: «Это ваши права, это точно вы?» Попытка придерживаться местных правил кажется мне очень забавной.

— Именно поэтому мы столкнулись с довольно сильным неприятием. Нас обвиняли в романтизации дьявола, но на самом деле это не так. Он говорит, что мы несём ответственность за свои действия. Каждый сам решает, как поступать. «Я никого не заставлял, ты всё сделал по своей воле. Я же здесь, чтобы наказать тебя».

— Итак, сериал превратили в процедурную драму, но обычно такие вещи в какой-то момент выдыхаются. Сейчас вышла вторая половина пятого сезона. Сколько всего планируется сезонов?

— Уже официально объявлено, что последним сезоном будет шестой. Сначала сериал закрыли после пятого сезона. Планировалось, что он станет последним, а потом Warner Bros. сказали, что хотят снять ещё один. Но шестой сезон точно будет последним. Это позволит создателям завершить сериал так, как они хотели.

— Вы начинали с ситкомов, и, думается, когда речь идёт о таких профессионально сделанных ситкомах, — это очень здорово. Там не устраивают вторничных репетиций и всяких читок за столом, а сразу приступают к делу вместе с тем, кто своё дело знает. Так?

— Да! Самое удивительное, что поначалу я хотела стать драматической актрисой. Когда в университете мой преподаватель актёрского мастерства сказал, что мне стоит заняться комедией, я ответила ему: «Да вы что! Я буду играть в фильмах вроде «Медеи» или «Спокойной ночи, мама», буду характерной актрисой». А потом переехала в Нью-Йорк и всё перевернулось.

Это как... если хотите рассмешить бога, расскажите ему о своих планах. Так или иначе, я отправилась в Нью-Йорк с намерением стать драматической актрисой. Но — нет! Этого не произошло, а потому я переехала в Лос-Анджелес и начала сниматься в рекламе, а со временем — в ситкомах. Так что «Люцифер» стал для меня глотком свежего воздуха.

— Вы отправились в Лос-Анджелес, и, мама дорогая, там же свихнуться можно, пока курсируешь между долиной Сан-Фернандо и Голливудом. Так что же стало для вас прорывом?

— В то время я занималась совершенно ужасными постановками в театре Tamarind буквально через дорогу от Центра знаменитостей. Безумие! Однажды моя подруга собралась сходить на выступление в театр-школу Groundlings, и я сказала, что тоже очень хочу его глянуть. И вот я смотрю это шоу (а там заняты такие люди, как Уилл Феррелл, Шери Отери, Джим Джекман, Крис Парнелл — действительно прекрасные, потрясающие и смешные актёры), и понимаю, что это именно то, что мне сейчас нужно. Они обыгрывали буквально всё.

Было очевидно, что они изучали классику. Пародировали Юлия Цезаря и так далее. Тогда я сказала себе, что тоже могу этим заниматься — не просто могу, а хочу и должна этим заниматься! И вот я прошла отбор в этот театр, и как-то на одном шоу с моим участием в зрительном зале были Кристофер Гест, Юджин Леви и Карен Мёрфи. Слава Богу, я этого не знала, иначе растерялась бы, разнервничалась и не смогла бы продолжить номер.

На следующий день они мне позвонили и сказали, что снимают фильм про шоу собак, которое называется «Победители шоу», и хотели пригласить меня на встречу по этому поводу. Я пошла, а потом просто разрыдалась, поскольку, как мне казалось, я всё провалила. Упустила свой шанс поработать с Крисом и Юджином. Но мне сказали, что я получила роль. Пусть и эпизодическую. Это был мой самый невероятный прорыв, потому что для меня они были идолами.

Рэйчел Харрис

© Dennis Van Tine

— К слову, у Кристофера Геста самый ироничный юмор на свете! Однажды мне довелось ужинать с ним и Мартином Шортом, который тогда снимался в «Капитане Роне». «О чём твой новый фильм?» — спрашивает его Крис. «Ну, — отвечает Мартин, — я играю парня, который отправляется в плавание на яхте с семьёй». «Я же не просил всё мне испортить!» — восклицает Крис. Он такой.

— Он настолько юморной, что это даже пугает. Ты начинаешь чувствовать себя совершенно беззащитной. Однажды мы обсуждали, насколько дождливо в Ванкувере, и я говорю: «Эх, шли бы там дождики почаще». А он в ответ: «Да, дожди там просто ужасные». Это было в самом начале, и я подумала: «Ну всё, я попала».

— Юджин Леви сейчас просто на коне. Он очень популярен. Недавно я видел его в Огайо с Мартином Шортом. Да, он давно состоялся как комик — начиная с «Секонд Сити», а может быть, даже с постановки «Годспелл». Но, бог мой, сериал тогда взлетел словно ракета!

— Это благодаря Дэну Леви. Всё потому, что Дэн настолько талантлив.

— Полностью с вами согласен, но с его стороны было очень мило подсобить Юджину. Я лишь об этом.

— Знаю-знаю. В моей жизни не было ничего страшнее, чем та встреча с Юджином и Кристофером. Они оба вдруг начали импровизировать.

Я знала, что планируется импровизационное кино, и мой менеджер сказал мне: «Рэйчел, на встрече попытайся вжиться в роль. Просто изображай своего персонажа и смотри, что получится». Помню, меня это донельзя напугало. «Какая ужасная идея, — подумала я. — Сомневаюсь, что мне стоит изображать персонажа».

И поэтому всю встречу я сидела и думала: не пора ли мне начать вживаться в роль? Или позволить им импровизировать и дальше. Это было ужасно, но в то же время прекрасно. Вот так.

— Вы росли в Огайо? Расскажите мне об Огайо.

— Да, я родилась и выросла в пригороде Колумбуса, штат Огайо, так что я настоящий фанат университетской команды по американскому футболу Ohio State Buckeyes. Я поступила в университет, который находился в городке Вестервилл, буквально в 20 минутах от места, где выросла. Изучала театральное искусство и получила степень магистра в области изящных искусств, театра и музыки.

Вся моя семья, кроме сестры, которая переехала в Индиану, до сих пор живёт в Огайо. Пару лет назад не стало моих родителей. У меня шесть родных братьев и сестёр и бессчётное множество двоюродных.

— Приятно. Такой фундамент! А попадая в Лос-Анджелес, ты зачастую находишься в компании людей, которые живут и работают так, словно они не от мира сего.

— Точно!

— Кто твой кумир в мире комедии?

— Я бы выбрала Мэдлин Кан. Но я обожаю старые фильмы 1980-х. Мне безумно нравится Тери Гарр в «Тутси». Она мне везде нравится, но здесь она была бесподобна. А вот от Мэдлин Кан я вообще без ума.

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