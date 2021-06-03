Глазами критика: тест RT по рецензиям на книги

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Чаще всего произведения русской классической литературы узнают по персонажам, крылатым выражениям, цитатам и описанию отдельных сцен. Кто-то упоминает первый бал Наташи Ростовой, и становится понятно, что речь идёт о «Войне и мире» Льва Толстого, а образ старухи-процентщицы неразрывно связан с «Преступлением и наказанием» Фёдора Достоевского. Но есть ещё литературные критики и их рецензии на те или иные книги. Сможете ли вы угадать произведение русской литературы по отзыву? Узнайте с тестом RT.
Глазами критика: тест RT по рецензиям на книги
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Kai

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