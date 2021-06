Бывшая рокерша, будущая звезда: что известно о новой подопечной Шнурова

На ПМЭФ состоялось первое публичное выступление новой группы Сергея Шнурова «Зоя». Вокалисткой коллектива стала Ксения Руденко. Ранее она пела в составе рок-группы, кавер-бенда, а также занималась сольным творчеством. В 2021 году Руденко появилась в телешоу «Я вижу твой голос». Вместе с артисткой выступают музыканты группы «Ленинград». 1 июня в сети вышел дебютный альбом группы «Это жизнь».

2 июня на мероприятии в честь начала Петербургского международного экономического форума состоялось первое выступление музыкальной группы «Зоя», нового продюсерского проекта Сергея Шнурова.

Перед выступлением Шнуров заявил, что волнуется, поскольку ему непривычно руководить коллективом и не присутствовать на сцене.

Солистка коллектива — 25-летняя Ксения Руденко из Краснодара. Ещё в подростковом возрасте Ксения присоединилась к рок-группе, которая арендовала гараж её семьи. Также Руденко выступала в составе кавер-коллектива под названием All Of You Coverband. В их репертуаре были песни Нюши, Джеймса Брауна, Бруно Марса, группы Kadebostany и других исполнителей. Записи некоторых композиций опубликованы на YouTube в 2017 году.

Ксении Руденко доводилось делить сцену с Филиппом Киркоровым, Maruv, Верой Брежневой и другими исполнителями.

В мае 2021 года Руденко выступила в телешоу «Я вижу твой голос», участники которого должны определить настоящих вокалистов и тех, кто не имеет отношения к музыке. Претенденту на денежный приз удалось угадать, что Ксения — действительно певица. Руденко дошла до финала и в дуэте с Валерием Меладзе исполнила композицию «Красиво».

Кроме того, Руденко занималась сольным проектом Xxxenia. В 2020 и 2021 годах у неё вышли синглы на английском языке Lullaby и Out of Control.

В проект «Зоя» Руденко попала по стечению обстоятельств: как рассказал Сергей Шнуров в интервью Lenta.ru, вокалистка оказалась в нужном месте, поскольку была знакома с барабанщиком «Ленинграда». Музыканты «Ленинграда» теперь также выступают с «Зоей».

Свою новую группу Сергей Шнуров представил в Instagram 31 мая 2021 года (к тому моменту артист удалил все остальные публикации аккаунта). 1 июня состоялся цифровой релиз дебютного альбома коллектива «Это жизнь». В него вошли 14 композиций, в том числе «Секс, драгс, валидол», «Рай», «Яркая жизнь», «Без причин», «Скалолаз», «Отпуск» и другие.

Шнуров рассказал, что материал набрался за два месяца, после того как он определился с вокалисткой. «Я увидел в ней тот огонь и тот пожар души, который мне необходим — и по образу, и по манере. И сами вокальные данные меня подвигли на создание такого материала», — приводит его слова Lenta.ru. После «Рая» появилась композиция «Человечек», второй трек записали на следующий день после первого.

Шнуров пояснил, что ориентировался одновременно на городской романс и народные песни. Центральная тема альбома, по словам музыканта, — «женщина как агент», который управляет процессами в совместной жизни с мужчиной.

О некоторых композициях подробнее рассказывается на странице группы в Instagram. «Наш альбом открывает песня «Яркая жизнь». Это предисловие к той галерее женских образов и женского мира, в который мы предлагаем совершить путешествие. Песня — диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся Столичной Леди. Немножко производственная лирика, со специальными профессиональными терминами», — гласит описание одной из композиций. Текст содержит ненормативную лексику.

По мнению Сергея Шнурова, для правильного восприятия альбома слушателям может потребоваться своего рода подготовка. «На пластинку «Зоя» я поставил возрастное ограничение: 30+ лет. Да, потому что для того, чтобы это воспринимать, чтобы это не принесло какого-то ущерба, должен быть довольно большой жизненный опыт», — приводит слова музыканта «Пятый канал».

На ПМЭФ музыкант также поделился своим видением перспектив проекта. Он отметил, что как мужчина хотел бы, чтобы вокалистки в коллективе регулярно менялись, однако это усложнит его работу в качестве продюсера.

В ближайшее время Шнуров будет контролировать продвижение группы и появляться на её концертах. Выступать в составе коллектива в качестве вокалиста он не планирует.

По информации vesti.ru, ранее Сергей Шнуров собирался зарегистрировать товарный знак «Зоя» (ZOYA) для выпуска широкого спектра продукции, а также предоставления услуг в сфере рекламы и информационного сопровождения.