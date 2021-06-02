Родная речь: смогли бы вы сдать ЕГЭ по русскому языку

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RT
В России началась сдача Единого государственного экзамена, в рамках которого школьники выбрали предметы, которые понадобятся им при поступлении в вузы. 3 и 4 июня учащиеся будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку, который предстоит пройти всем выпускникам страны, включая тех, кто не планирует продолжать своё обучение. А вы смогли бы сдать ЕГЭ по русскому? Проверьте себя с тестом RT.
Родная речь: смогли бы вы сдать ЕГЭ по русскому языку
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

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