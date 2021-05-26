Глава правительства: тест RT о премьер-министрах России

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RT
Кабинет министров Российской Федерации, согласно Конституции, возглавляет председатель правительства, однако его часто называют премьер-министром. Он руководит работой федеральных ведомств и неформально считается вторым после главы государства чиновником в стране. А что ещё вы вспомните о премьер-министрах России и об истории самого института правительства?
Глава правительства: тест RT о премьер-министрах России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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