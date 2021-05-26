«Персонажа можно любить, даже если ты не согласен с его действиями»: как встретили фильм «Круэлла» в разных странах

26 мая в ряде стран состоялась премьера фильма «Круэлла» — о становлении злодейки из лент «101 далматинец» и «102 далматинца». Главную роль в новой картине исполняет Эмма Стоун. Зрители делятся впечатлениями в социальных сетях. Некоторые встретили ленту с восторгом и рассказали о ностальгии по 1990-м, когда вышел первый фильм с Гленн Клоуз. В то же время многим не понравилась попытка кинематографистов реабилитировать злодейку и «убийцу собак».

В прокат Франции, Исландии, Индонезии, Италии и Южной Кореи 26 мая вышел фильм «Круэлла». Это предыстория Круэллы Де Виль, главной антагонистки из игрового и анимационного фильмов «101 далматинец» и их продолжения — «102 далматинца».

Многие воспользовались возможностью посмотреть картину в числе первых и теперь делятся впечатлениями в социальных сетях. Часть зрителей высказывается о ленте положительно.

«После просмотра «Круэллы» могу сказать, что это один из лучших фильмов, виденных мной за долгое время! Причём с большим отрывом. Актёрский состав бесподобен, музыка волшебна, а костюмы просто выше всяких похвал! Фильм мне очень понравился!» — пишет пользователь Twitter.

Ожидаемо некоторые микроблогеры вспоминают времена, когда на экраны вышел фильм с Гленн Клоуз в роли Круэллы Де Виль. «После просмотра «Круэллы» мне стало понятно, что Эстелла много трудилась, чтобы осуществить свою мечту и стать знаменитым дизайнером, хотя её жизнь и была наполнена болью, неудачами и страданиями. Великолепная картина. Жить в 1990-е, когда вышел игровой фильм «101 далматинец», а сегодня увидеть всё это снова глазами Круэллы — совершенно невероятные чувства», — делится эмоциями один из авторов платформы.

Кадр из фильма «101 далматинец»

© Кадр из фильма «101 далматинец» (1996)

Кое-кто вспоминает и более давние страницы истории этой франшизы: классическая анимационная лента про 101 далматинца появилась в 1961 году и, по мнению некоторых пользователей, мультипликационное наследие чувствуется и в новом фильме.

«Круэлла» — это фильм, который говорит: «У тебя чёрно-белые волосы, потому что один из твоих родителей — воплощение добра, а другой — воплощение зла и тебя разрывает между этими двумя крайностями». Что ж, друзья мои, именно такой должна быть игровая картина, основанная на анимационном первоисточнике», — отмечает блогер из Латинской Америки. Он также призвал не принимать фильм всерьёз и отметил, что смотреть картину было весело.

Один из пользователей выразил опасения насчёт того, что зрители воспримут ленту предвзято из-за неприглядного образа главной героини. «Могу вам гарантировать, что люди будут говорить о Круэлле Де Виль в том же ключе, что говорили об Алой Ведьме. Фраза «Она убийца собак» станет новой вариацией на тему «Она взяла в заложники целый город». Персонажа можно любить, даже если ты не согласен с его действиями. Можно подумать, это реальные люди», — пишет автор. Некоторые публикации на платформе подтверждают эту догадку.

Так, одну пользовательницу удивило переосмысление образа злодейки. «Круэлла Де Виль была отрицательным персонажем, поскольку хотела снять шкуры с собак. Меня до сих пор коробит от того, что картина преподносится как история о женщине, добившейся успеха», — отмечает она.

Ещё один блогер не согласился с выбором конкретного персонажа из числа других антагонистов. «Круэлла Де Виль — единственная из классических диснеевский злодеев, кто по-настоящему страшен. Все остальные либо ничтожества, либо вызывают сочувствие или симпатию. Но эта тварь? Совершенно отмороженная», — пишет пользователь.

«Надеюсь, «Круэлла» провалится с оглушительным треском. К чёрту компанию Disney и обеих Эмм за то, что попытались сочинить убивающей собак стерве предысторию, а потом ещё и сравнить её с «Дьявол носит Prada». Похабящие всё чудовищные уроды», — ругает студию и исполнительниц центральных ролей, Эмму Стоун и Эмму Томпсон, ещё один автор.

Одна из пользовательниц высказала мнение, что подобный фильм вовсе не стоило снимать. «Может быть, это и непопулярное мнение, но Круэлле не нужна предыстория. «101 далматинец» — одна из моих самых любимых картин, и нет никаких оправданий или искупления вины для того, кто снимает с собак шкуры и пускает их на одежду. Извини, Disney, но я даже и не подумаю это смотреть», — пишет она.

Кадр из фильма «Круэлла»

© Кадр из фильма «Круэлла» (2021)

Тем не менее некоторые блогеры заступились за ленту и её создателей — даже если фильм не слишком хорош. «Никогда не пойму критиков, которые разводят такую шумиху вокруг фильма, который им не нравится. Это не «упадок кинематографа», это просто «Круэлла». На кого рассчитан этот фильм? Разумеется, не на вас, пятидесятилетние мужчины традиционной ориентации. Не все фильмы обязаны быть хорошими. Можно быть и плохой картиной, но развлекательной», — заметил пользователь Twitter.

Кое-кто нашёл в ленте неочевидные преимущества. Так, поклонники рок-группы Måneskin, которая победила на Евровидении 2021 года, обратили внимание, что их кумиры приняли участие в работе над итальянской версией картины. «Постойте-ка, мне только что попалось на глаза, что в итальянском переводе песню из «Круэллы» поёт Дамиано (Давид. — RT)», — написал один из фанатов. «Придётся смотреть «Круэллу» на итальянском с субтитрами», — предположил другой.

Вокалист группы Дамиано Давид дублировал роль Джеффри, помощника Баронессы (его играет Эндрю Люн). Бас-гитаристка Виктория Де Анжелис озвучила журналистку. Кроме того, Давид исполнил песню I Wanna Be Your Dog.