Кинг, комиксы и истории из жизни: семь зарубежных сериалов июня

Первой громкой сериальной премьерой июня станет «История Лизи» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга. Также за внимание зрителей будут соревноваться проекты на основе комиксов Marvel («Локи») и DC («Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»). Создатели сериала «Дом» расскажут подлинную историю главаря преступной банды из семьи полицейского. Для семейного просмотра подойдёт экранизация книг Трентона Ли Стюарта «Тайное общество мистера Бенедикта». Об этих и других премьерах месяца — в материале RT.

«История Лизи» (Lisey's Story). С 4 июня на Apple TV+

Главная героиня сериала — вдова талантливого писателя, лауреата Пулицеровской премии Скотта Лэндона. Спустя два года после убийства мужа её начинает преследовать поклонник литератора, который хочет представить неопубликованные работы Скотта широкой аудитории. Лизи погружается в прошлое и открывает воображаемый мир, в который её покойный супруг сбегал от реальности.

Сюжет сериала, снятого по одноимённому роману Стивена Кинга, отличается сложной структурой.

Автор Empire Иэн Фриэр отмечает, что в романе и экранизации сочетаются несколько важных для автора тем: отношения творческого человека с поклонниками, детей с родителями, мифологические и метафизические мотивы. Интересно, что «История Лизи» — одно из любимых произведений самого Кинга.

Режиссёром экранизации выступил лауреат Берлинского кинофестиваля Пабло Ларраин. В ролях — Джулианна Мур, Дэйн ДеХаан, Клайв Оуэн, Сон Ган и другие.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Sweet Tooth). С 4 июня на Netflix

Sweet Tooth («Сладкоежка») — адаптация одноимённой серии комиксов DC. История Джеффа Лемира увидела свет в 2009 году. Тогда её высоко оценил режиссёр Джим Микл. Также серия комиксов впечатлила Роберта Дауни — младшего и его супругу Сьюзан. Впоследствии они стали исполнительными продюсерами экранизации.

По сюжету в результате эпидемии на Земле появляются дети-гибриды, и мальчик Гас — один из них: на голове героя красуются оленьи рога и уши. Пока Гас тайно жил в лесу, большая часть мира погибла, а на гибридов стали вести охоту. Однажды мальчику приходится покинуть своё убежище и пуститься в опасное путешествие в поисках нового дома.

«Дом» (Dom). С 4 июня на Amazon Prime Video

Бразильский сериал «Дом» основан на подлинной истории Педро Мачадо Ломба Нето из Рио-де-Жанейро. Он родился в семье сотрудника полиции с чёткими морально-нравственными ориентирами, однако ещё в детстве избрал другой путь. В подростковом возрасте Педро попробовал наркотики и связался с преступниками, а повзрослев, возглавил банду.

Также в сериале будет рассказана история отца Педро — Виктора, который пытался воспитать сына добропорядочным гражданином и вызволить его из криминальной среды. Однако его усилия ни к чему не привели, и юноша был застрелен полицией в возрасте 23 лет.

«Локи» (Loki). С 9 июня на Disney+

Локи — ещё один персонаж, историю которого авторы Marvel решили продолжить после завершения франшизы «Мстители». Хотя герой погиб в «Войне бесконечности», по замыслу кинематографистов он путешествует во времени и влияет на ход истории человечества.

Зрители увидят Локи, арестованного Управлением временными изменениями, которое отслеживает путешествия во времени и пересечение границ в мультивселенной. Теперь герой должен сотрудничать с организацией и устранять повреждения, нанесённые использованием Тессеракта.

Ожидается, что этот проект будет так или иначе связан с предстоящим фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Также в сети есть предположения, что действие «Локи» предваряет события ленты «Тор: Любовь и гром».

«Катла» (Katla). С 17 июня на Netflix

В июне Netflix предлагает вниманию подписчиков научно-фантастический сериал исландского производства. «Катла» — первый оригинальный проект платформы, сделанный в этой стране. По сюжету извержение вулкана на юге острова растапливает древние льды, в которых были заключены таинственные доисторические сущности. Горстка людей, которые не успели эвакуироваться, становится свидетелями небывалых событий.

В кадре будут присутствовать преимущественно исландские актёры. Из известных имён — шведы Вальтер Скарсгард («Не кликай», «Эксперимент «За стеклом») и Алиетт Офейм («Фортитьюд»). Любители кинофестивалей также могут знать режиссёра Бальтасара Кормакура, чьи работы отмечены призами смотров в Берлине, Локарно, Карловых Варах, Торонто и других городах.

Хотя лента «Катла» не основана на реальных событиях, извержения исландских вулканов не раз вносили значительные коррективы в жизнь европейцев.

«В ритме жизни» (Physical). С 18 июня на Apple TV+

Актриса Роуз Бирн описывает свой новый проект «В ритме жизни» следующим образом: «Сериал рассказывает о зарождении культуры всех этих духовных гуру и лайф-коучей, которые сейчас встречаются на каждом шагу, но тогда это было нечто революционное». Бирн досталась роль домохозяйки Шейлы Рубин, которая открыла для себя мир аэробики. Поскольку дело происходит в 1980-х, героиня решает занять пустующую нишу и сделать состояние на видеоуроках.

По словам сценаристки Энни Уайзман, зрители увидят, как героиня научится не скрывать свою энергию и положительные эмоции внутри, а делиться ими с миром. В результате, отмечает Уайзман, «она становится мощной силой и гуру по стилю жизни».

Лента состоит из десяти серий длительностью по полчаса каждая.

«Тайное общество мистера Бенедикта» (The Mysterious Benedict Society). С 25 июня на Disney+

Проект из восьми эпизодов основан на одноимённой серии книг американского писателя Трентона Ли Стюарта, которая выходит с 2007 года. В центре сюжета — приключения четверых одарённых сирот, которых нанял таинственный и чудаковатый мистер Бенедикт. Он хочет помешать своему брату-близнецу мистеру Кёртайну посеять панику и поработить мир. Гвоздику, Рейни, Кейт и Констанс нужно будет проникнуть в Детский Единый Воспитательно-Развивающий Институт, чтобы противостоять сумасшедшему учёному.

Одну из центральных ролей исполняет юная российская актриса Марта Кесслер (Тимофеева), известная по ролям в фильмах «Легенда о Коловрате», «Эбигейл», «Вратарь Галактики» и многих других. Также на экране — Тони Хейл, Мистик Иншо, Эмми ДеОливейра, Сет Карр.

Ранее планировалось, что сериал выйдет на Hulu, однако позже проект для семейного просмотра переехал на Disney +.