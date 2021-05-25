Вопросы обществознания: тест RT по Единому государственному экзамену
Наступает пора школьных экзаменов, которые в этом году, как и во многих предыдущих, будут сдаваться в том числе в формате ЕГЭ. Один из самых популярных предметов, которые ученики сдают по выбору, — обществознание. Эта дисциплина комбинирует в себе базовые знания по политологии, психологии, праву, социологии, философии и экономике. А смогли бы вы сдать ЕГЭ по обществознанию? Проверьте себя с помощью теста RT.
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
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