Вопросы обществознания: тест RT по Единому государственному экзамену

Наступает пора школьных экзаменов, которые в этом году, как и во многих предыдущих, будут сдаваться в том числе в формате ЕГЭ. Один из самых популярных предметов, которые ученики сдают по выбору, — обществознание. Эта дисциплина комбинирует в себе базовые знания по политологии, психологии, праву, социологии, философии и экономике. А смогли бы вы сдать ЕГЭ по обществознанию? Проверьте себя с помощью теста RT.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев