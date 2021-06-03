«Цель одна — жить счастливо»: Анна Котова-Дерябина об ориентирах в карьере, суевериях и самопознании

15 июня на телеканале ТНТ выходит второй сезон комедийного screenlife-сериала «Света с того света». Роль подруги главной героини в нём исполняет Анна Котова-Дерябина. В интервью RT она рассказала, чего стоит ждать от нового сезона. Также актриса порассуждала на тему съёмок в необычных технических условиях, раскрыла свои приоритеты в работе и объяснила, почему для актёра важно самопознание.

— Какие у вас были впечатления, когда вы прочли сценарий второго сезона «Светы с того света»?



— Весело, задорно. Меня очень порадовали, повеселили новые приключения моей неуёмной Ирки. Будет прямо огонь!

— Какая у второго сезона изюминка, ради чего его стоит смотреть?

— Этот сезон — одна сплошная изюминка. Во-первых, главную героиню Маши (Машковой. — RT), Свету, ждут всяческие новые приключения, новые любови и новые искушения. Потом, у нас новое место жительства — во втором сезоне мы переезжаем в другую квартиру. В связи с этим тоже появляется много всяких весёлых моментов. И у нас какой-то вечный треугольник: я (Ирка), Света и Пашка. Такие истории. И общее веселье. Не знаю, как сказать так, чтобы при этом ничего не сказать — без спойлеров.

— Когда появилось понимание, что сериал продлевают на второй сезон? Это было вскоре после съёмок первого или позже?

— Сильно потом. Мы же сняли первый сезон — а он вышел в эфир только спустя два или три года. Через какое-то время после премьеры нам сказали, что будет второй. То есть у этого проекта долгая история, долгая судьба.

— Когда проходили съёмки второго сезона?

— Зимой и весной. Мы закончили павильонный блок, ровно когда всех посадили на самоизоляцию. И ещё потом, когда всех выпустили с самоизоляции, доснимали остатки сцен на улице — там ещё немножечко оставалось. Это было начало 2020 года.

— В сериале есть мистическая составляющая. А в реальной жизни вам доводилось сталкиваться с мистикой или с людьми, которые считают себя причастными к чему-то сверхъестественному?

— Нет, я стараюсь обходить таких людей стороной.

— Ваш дебют в кино начался с фотороли жертвы маньяка. Я правильно понимаю, что вы — ни капли не суеверная актриса и без малейшего страха на съёмках ляжете в гроб, сыграете мертвеца?

— Не знаю, я подумаю. Ну, в гроб меня ещё не просили ложиться. А так, если по сценарию кого-то убивают, — нет, конечно, не боюсь. Что же, не играть в кино из-за этого? Ведь есть столько всяких интересных криминальных, страшных, опасных историй! Мне кажется, это нормально. Стараюсь не суеверить, да.

Анна Котова-Дерябина в сериале «Света с того света»

© Пресс-служба телеканала ТНТ

— Так получилось, что формат веб-сериала стал крайне актуальным в период пандемии. Например, вы снялись в проекте «#СидЯдома». Каково вам было в роли оператора?

— Прикольно. Сам выставляешь себе кадр, чтобы было красиво, подсвечиваешь, ловишь свет. Очень интересно. Я выступала не только оператором, но и гримёром, и костюмером, и осветителем. Было интересно — такой опыт!..

— То есть вам нравится такой формат, вы готовы работать в нём дальше?

— Конечно, я надеюсь, что нам всем не доведётся снова оказаться в подобной ситуации. Но самой что-то снять из дома для какой-то истории — можно, почему нет? Уже всё знакомо, уже понятно, что делать и как.

— Для вас как артиста есть принципиальная разница, в каких технических условиях сниматься?

— Я не обращаю внимания, что за оборудование на съёмках. Я обращаю внимание на то, насколько люди отданы своему делу, насколько они профессионально работают. Для меня важно это. Может быть куча всего наставлена, на площадке может находиться куча людей. И при этом половине из них вообще особо не интересно, что они делают. Вот это я крайне не приемлю, не понимаю.

Если ты пришёл работать — ты должен отдаваться этому на 100%. Я так считаю. Поэтому для меня важен именно человеческий подход к работе. И с технической точки зрения абсолютно так же: не важна техника, важны люди. Будь то большой проект или маленький, короткометражка... Абсолютно не важно, снимаете вы на айфон или на какую-то дорогущую камеру со светом на миллионы рублей.

— Вы вообще — взыскательный, капризный артист? Есть ли в вашем райдере какие-нибудь особенные пункты?

— Золотых унитазов не требую, нет. Ничего особенного нет. Просто какие-то абсолютно типичные для артистов моменты для комфортного существования. Воду из артезианского источника не прошу. Доехать, место, где прилечь, и поесть. Основные моменты. Собственно, всё.

— Вы часто занимаетесь дубляжом зарубежных фильмов. Чем вам интересно это занятие?

— Ты причастен к этим известным и крутым фильмам. Как будто бы раз — и ты поработал с Вуди Алленом, ещё с каким-то режиссёром фильма, который ты дублируешь. Это абсолютно другая работа. Там другие требования, другой подход. И мне просто это интересно — даже не могу сказать, чем конкретно. Просто мне нравится проживать какие-то сцены, эмоции с актёрами, которых я дублирую.

— Есть ли у вас любимые актёры, которых вам особенно нравится озвучивать?

— Не знаю, не задумывалась об этом. Не могу сказать, что есть какие-то любимые актёры. Есть истории, есть фильмы… У меня нет любимчиков, мне всё нравится.

— Вы снялись, по-моему, в трёх проектах Бориса Хлебникова...

— Чуть побольше. Я не скажу точно, но их точно не три.

— ...Для вас Хлебников — как раз тот режиссёр, за которым «и в огонь, и в воду»?

— Да, за Борей — легко, конечно. Я ему абсолютно доверяю.

— Как вы смогли построить такие доверительные отношения?

— Просто Боря в моей жизни появился в самом начале моей карьеры. И как-то поверил в меня. Мы работали, я у него училась. Я получила очень много опыта благодаря ему, его проектам. Поэтому так, по ходу дела, и выстраивались отношения. Не могу сказать, благодаря чему. Наверное, благодаря любви к кино.

— Есть ли режиссёры, российские или, может быть, зарубежные, у которых вы мечтаете сняться?

— Есть. Но я не назову вам конкретных фамилий. Я в процессе формирования своего списка.

— Существует ли что-то, чего вы никогда не станете делать на съёмочной площадке, даже если вас попросит Хлебников или кто-то из ваших кумиров?

— Если попросят — тогда пойму. А вот так, навскидку, не могу сказать. Не было такого, чтобы что-то такое просили.

Например, раздеваться догола и ходить без трусов я пока что, наверное, не буду. Я просто говорю, что не буду этого делать, и всё — если понимаю, что это не принципиальный момент в истории. Если это важно для истории — то смотря что за история, смотря что за проект... Всё очень индивидуально, надо смотреть.

— Вы склонны экспериментировать и предлагать свои решения?

— Я люблю экспериментировать в диалоге. Если мне что-то приходит в голову, я предлагаю. Раньше боялась, потом, со временем, поняла, что надо предлагать всё, что кажется хотя бы более или менее подходящим. Если не подходит — предложение отметут. А если вдруг что-то подойдёт, люди подхватят? Поэтому да, я предлагаю, слушаю. В общем, я люблю творить вместе.

— В своём Instagram вы пишете о самопознании и важности принятия себя. Почему эта тема стала для вас актуальной? Не подтолкнули ли вас к этому определённые события, трудности?

— Жизнь к этому меня подтолкнула.

Это такая глобальная тема. Конечно, что-то происходит, что-то ты понимаешь, чего-то не понимаешь. Пытаешься разобраться. И дальше распутываешь, распутываешь, как клубок — и приходишь к пониманию того, что что-то нужно осознать, проработать в себе. Для меня это уже привычная часть жизни. Вся жизнь и есть самопознание.

А профессия — так тем более обязывает. Мы же всё время копаемся в персонажах, пытаемся понять их мотивацию, их цели, желания, почему они так ведут себя... Это всё очень перекликается. Профессия обязывает в этом разбираться, и для жизни полезно.

— Ставите ли вы перед собой какую-то определённую цель на пути самопознания?

— Цель одна — жить счастливо. Без лишних заморочек и непоняток. Если у тебя возникает какой-то вопрос — ты пытаешься его решить сам с собой и с кем-то. Что-то происходит — пытаешься разобраться. Разбираешься с одним вопросом — всплывает другой. Это бесконечная история, всё время что-то будет всплывать.

Мы постоянно в чём-то разбираемся. Просто кто-то сам умеет это делать, кто-то прибегает к помощи. Кто-то вообще не «запаривается».

— Что вам в этом помогает? Литература, работа с психологом, самоанализ?

— Всякое бывало. Читаю кучу всего. Прибегала к каким-то практикам. Мне всё интересно, я всё пробую в зависимости от обстоятельств и в зависимости от того, кому я доверяю.

Есть много интересных техник (например, нейрографика), которые можно использовать. У меня в копилочке уже какое-то количество. Периодически к ним прибегаю. Могу кому-нибудь что-нибудь порекомендовать. Но всем подходят абсолютно разные вещи. Все понимают абсолютно по-разному. Кто-то должен дойти логикой, кто-то понимает на чувственном уровне. Так что всё это индивидуальное, надо самому всё искать, пробовать, если это нужно, если есть потребность в этом.

— Вам всегда удаётся принимать себя? Быть себе другом, а не ментором, строгим «родителем»?

— По-разному. Сейчас уже удаётся больше, чем раньше. А так — по-разному. То лучше, то хуже. Зависит от времени, обстоятельств. Но да, мне кажется, я уже хорошо это умею. Гораздо лучше, чем несколько лет назад.

— А в чём вы себя всё же стараетесь ограничивать, держать в рамках?

— В самокопании. Я люблю покопаться в себе и стараюсь себя в этом ограничивать. Есть самопознание, а есть самокопание — это разные вещи. Можно очень легко уйти не туда.