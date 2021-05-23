«Конечно, хотелось бы повыше»: как российские артисты оценили выступление Manizha на Евровидении

В Роттердаме завершился музыкальный конкурс «Евровидение-2021». Итальянская группа Måneskin заняла первое место, а российской артистке Manizha досталась девятая строчка. Участники Евровидения прошлых лет от России высоко оценивают её выступление. Некоторые считают, что певицу недооценили. Однако, по мнению российских продюсеров, Manizha не могла претендовать на более высокие результаты из-за непонятного зарубежной аудитории «музыкального материала» и неактуального послания, заложенного в песне.

В воскресенье, 23 мая, в Роттердаме завершился песенный конкурс «Евровидение-2021». Лауреатом этого года стала итальянская группа Måneskin, исполнившая рок-композицию Zitti e buoni. Российская артистка Manizha с песней Russian Woman заняла девятое место. В эфире Первого канала она рассказала, что довольна своим выступлением и рада, что её песня посвящена русским женщинам.

«Для меня самое главное было — это сделать всё на 100% на сцене. Я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные. Мужчины, я вас тоже очень сильно люблю, но давайте поддержим наших женщин — сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких и несмотря ни на что идущих вперёд. Я беру у вас всегда пример. Вы — моё вдохновение», — сказала певица. Она вспомнила о том, как её поддерживали зрители в зале, и подчеркнула, что это очень помогло ей на сцене.

«Ещё до того, как мы начали выходить, они начали аплодировать. Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать и на протяжении всего номера очень помогали», — вспоминает Manizha.

Первая участница Евровидения от России Мария Кац высоко оценила выступление российской исполнительницы и отметила, что попадание артистки в десятку вполне заслужено. В то же время Кац не согласилась с присуждением победы итальянской группе — её фаворитом был представитель Швейцарии Gjon’s Tears.

«Итальянцы мне категорически не понравились. Мне очень понравился швейцарец. Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места, неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад… Мне очень понравилась Исландия — и за чувство юмора, и за невероятное сценическое обаяние», — рассказала Мария Кац в беседе с RT.

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева назвала выступление Manizha ярким и оригинальным. При этом она подчеркнула, что не сразу оценила певицу — сначала Manizha ей не понравилась.

Однако, посмотрев её номер несколько раз, Прокопьева изменила своё отношение к артистке. Она ожидала, что в финале представительница России займёт более высокую строчку.

«Конечно, хотелось бы повыше (результат.— RT). Хотя бы не ниже нас, «Бурановских бабушек». Очень переживала. Номер, конечно, очень яркий, очень оригинальный. Конечно, хотелось бы, чтобы место выше было, а самое главное, чего хотелось бы, — чтобы первое место было. Ведь давно у нас не было первого места. Мне кажется, что политика всё-таки туда вмешивается... Номер шикарный, певица отличная», — рассказала Прокопьева.

Участница конкурса 2018 года Юлия Самойлова также осталась довольна выступлением Manizha, однако отметила, что «волнение давало о себе знать, хотелось её обнять». Артистка пояснила, что «груз ответственности, прежде всего перед собой, застаёт врасплох даже зрелых артистов на таких больших шоу».

При этом Юлия Самойлова высказалась негативно в отношении голосования жюри. По мнению певицы, на выбор профессионалов сильно влияет политические отношения между странами.

«Голосование жюри нужно отменять. Это стало вовсе похоже на русскую басенную поговорку «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». И это про Россию тоже. Разве это профессионалы? Либо же необходимо изменять правила для профжюри: давать им песни заранее, до релиза, в рамках слепого прослушивания. Зрительское голосование — более справедливое, конечно», — заявила Самойлова в беседе с «Известиями».

Иосиф Пригожин считает, что выступление Manizha осталось непонятым широкой аудиторией. При этом продюсер подчеркнул, что певица отлично справилась со своей задачей.

«Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая.... Но стало понятно, что всё-таки не до конца всем понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи», — цитирует Пригожина РИА Новости.

Яна Рудковская отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что Manizha заведомо не могла попасть в тройку главным образом из-за выбора песни на русском языке. По мнению продюсера, исполнение подобной композиции неуместно в текущей политической ситуации.

Кроме того, Рудковская подчеркнула, что послание, заложенное в песню Russian Woman, не актуально, поскольку и в Европе много сильных женщин.

«Если выигрывать конкурс, нужно было донести message на английском языке, как минимум, и петь вообще про всех женщин, а не только русских. Все женщины сильные во всём мире», — утверждает продюсер.

Она отметила, что её фаворитами изначально были представители Италии.

«У рокеров есть свой стиль поведения, поверьте мне, и языки показывают и что только ни делают, это стилистика. Они очень модные», — считает Яна Рудковская.

Также она высоко оценила выступление мальтийской артистки Дестини Чукуньере — оно, по словам продюсера, «сильнее того, что мы видели от Manizha».