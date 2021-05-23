Место, которого нет: тест RT о вымышленных городах русской литературы

Короткая ссылка
RT
Нередко русские писатели в качестве места действия своих произведений выбирали не реально существующие, а вымышленные города. В одних случаях это делалось, чтобы создать собирательный образ, в других позволяло автору обходить цензуру и не намекать слишком явно на руководство и жителей того или иного населённого пункта. Что вы можете вспомнить о таких городах? Проверьте себя с тестом RT.
Место, которого нет: тест RT о вымышленных городах русской литературы
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить