Место, которого нет: тест RT о вымышленных городах русской литературы

Нередко русские писатели в качестве места действия своих произведений выбирали не реально существующие, а вымышленные города. В одних случаях это делалось, чтобы создать собирательный образ, в других позволяло автору обходить цензуру и не намекать слишком явно на руководство и жителей того или иного населённого пункта. Что вы можете вспомнить о таких городах? Проверьте себя с тестом RT.

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