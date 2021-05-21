Интриги, драмы, «Регби»: каким получился новый спортивный сериал от создателей «Молодёжки»

На этой неделе в сети состоялась премьера многосерийной спортивной драмы «Регби». В центре сюжета — профессиональная легкоатлетка, чемпионка России Настя. Из-за конфликта с тренером дорога в любимый спорт для героини закрылась. Настя остаётся в чужом городе одна, без средств к существованию. Она ищет способы заработать, но вскоре понимает, что не представляет жизни без соревнований и побед. Тогда спортсменка решает попробовать себя в регби.

В среду, 19 мая, на видеосервисе more.tv начался показ многосерийной спортивной драмы «Регби» режиссёра Ани Мирохиной («Агентство О.К.О.»). Постановщица также вместе с Ильёй Куликовым («Полицейский с Рублёвки») и другими авторами трудилась над сценарием. В числе продюсеров — Вячеслав Муругов и Владимир Неклюдов. Ранее они приложили руку к созданию двух других популярных сериалов на спортивную тематику — «Молодёжка» и «Дылды».

На этот раз в центре внимания оказался не самый популярный в России спорт — регби.

События разворачиваются вокруг профессиональной легкоатлетки Насти. Девушка покоряет очередную вершину, становится чемпионкой России и изо всех сил рвётся к заветной мечте — олимпийскому золоту. Однако после серьёзного конфликта с тренером (и возлюбленным по совместительству) дорога в лёгкую атлетику для неё оказывается закрыта. Настя, приехавшая в Москву из Иркутска, остаётся в столице одна и практически без средств к существованию. Героиня не оставляет надежды в будущем вернуться в любимый спорт, а пока, чтобы заработать, вступает в команду чирлидеров. Впрочем, вскоре спортсменка осознаёт, что не может жить без соревнований и побед, и тогда — за неимением лучшего варианта — уходит в регби.

Девушка знакомится с бывшим боксёром Максимом, с чьей историей также предстоит ознакомиться зрителю. Как и Настя, Максим не планировал реализовывать себя в регби: он оказался в команде, поскольку нарушил правила боя и лишился возможности продолжать карьеру боксёра. На почве общих интересов между Настей и Максимом завязывается дружба, которая, судя по всему, в следующих сериях получит романтический уклон.

Кадр из сериала «Регби»

© kinopoisk.ru

Несмотря на то что сериал посвящён спорту, регби в нём — лишь фон, на котором разворачивается драматическая история Насти. Этой линии отдана основная часть хронометража. Сюжет увлекает с первых эпизодов благодаря интересному характеру главной героини. Через поступки Насти кинематографистам в полной мере удалось донести, на что человек порой готов ради цели (в данном случае — спортивных успехов). Действия девушки иногда граничат с аморальностью: чего только стоит её решение забеременеть накануне важного соревнования, «чтобы тело стало сильнее», а сразу после победы избавиться от ребёнка.

Уже во втором эпизоде становится понятно, что вся жизнь героини строится на обмане: Настя и в новом спорте держит себя не самым честным образом и врёт близким без зазрения совести.

Естественно, вскоре она оказывается в плену у собственной лжи: чтобы поддерживать уже придуманные легенды, Настя вынуждена изобретать всё новые и новые детали. Это не только лишает зрителя возможности искренне сопереживать самобытной, невероятно целеустремлённой и изобретательной героине, но и делает сюжет крайне предсказуемым — несложно догадаться, что очередная ложь Насти непременно раскроется. Можно даже предположить, как именно (и, скорее всего, угадать — хотя бы приблизительно). Интрига в итоге сводится к тому, когда именно произойдёт разоблачение.

Впрочем, отдельным удовольствием для многих может стать игра Маргариты Аброськиной, известной по сериалу «Толя-робот», а также по эпизодическим ролям в проектах «Настя, соберись!» и «Полицейский с Рублёвки. Мы тебя найдём». Актриса успешно воплотила на экране образ сильной, решительной и в то же время женственной, эффектной и где-то кокетливой героини и убедительно донесла все её эмоции, легко считывающиеся по одним только глазам.

Кадр из сериала «Регби»

© kinopoisk.ru

Куда больше симпатий вызывает Максим, герой Олега Гааса («Глубже!», «Нити судьбы»): несмотря на страсть к столь агрессивным видам спорта, он явно порядочнее и человечнее Насти. В первых сериях персонаж выглядит излишне неопределённым и противоречивым, однако не исключено, что в последующих эпизодах он покажет себя во всей красе.

К сожалению, в «Регби» не так много эпизодов, связанных непосредственно со спортом, как хотелось бы, ведь именно они стали главным достоинством сериала. Сцены на поле и на ринге сняты красочно, динамично и увлекательно.

Происходящее на экране позволяет погрузиться в игру и начать искренне болеть за «наших», но прежде — прикоснуться к суровому миру регби, узнать о правилах игры, которые ненавязчиво объясняются в сериале, и осознать, насколько этот спорт тяжёлый и травмоопасный.

Производство проекта поддержал регби-клуб ЦСКА. Президент клуба Алексей Митрюшин предположил, что сериал поможет популяризовать регби в России и вдохновит молодых людей попробовать себя в данном направлении. Однако сложно представить, что после просмотра ленты многие захотят заняться этим спортом: он показан пугающе жестоким, а проект «Регби», судя по первым эпизодам, посвящён не командному духу и пути к победам, а разного рода интригам (что не очень-то и вдохновляет). В то же время сериал примечателен своей новизной — раньше в России не было многосерийных лент об этом виде спорта. И даже если после премьеры численность российских регбистов не сильно увеличится, болельщиков наверняка станет больше.