Пионер против вампиров: каким получился сериал по роману «Пищеблок»

19 мая в сети выходит мистический сериал «Пищеблок» — экранизация одноимённого романа Алексея Иванова. События ленты разворачиваются летом 1980 года в детском лагере «Буревестник». Главный герой, пионер Валерка, обнаруживает, что некоторые из его товарищей — вампиры, которые по ночам пьют кровь ничего не подозревающих людей. С каждым днём кровопийц в «Буревестнике» становится всё больше. Валерке и вожатому Игорю предстоит разделаться с нечистью.

19 мая на «КиноПоиск HD» начинается показ мистического фантастического сериала «Пищеблок» по одноимённому роману Алексея Иванова. Книгу адаптировал Александр Талал, работавший над картинами «Чёрная молния» и «Дневной дозор», а за постановку отвечал Святослав Подгаевский, чья фильмография включает хорроры «Русалка. Озеро мёртвых», «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Невеста» и «Яга. Кошмар тёмного леса».

События сериала разворачиваются летом 1980 года в пионерском лагере «Буревестник», расположенном аккурат на берегу Волги. Туда на речном трамвайчике прибывает новая, «олимпийская» смена. Жизнь в лагере течёт в привычном русле — дети заводят друзей, ссорятся, влюбляются, играют в футбол, готовятся к концерту, а по ночам рассказывают страшилки. Однако безмятежное пребывание обитателей «Буревестника» омрачают странные события. Пионер Валерка замечает, что его товарищ пьёт кровь у одного из мальчиков. Вскоре выясняется, что среди детей есть и другие вампиры. Их отличает опрятный внешний вид и примерное поведение. Валерка и вожатый Игорь сделают всё, чтобы разделаться с нечистью и не стать жертвой кровососов до окончания смены.

Сравнения экранизации с оригиналом крайне редко заканчиваются в пользу экранизации. История с «Пищеблоком» не стала исключением.

Роман Алексея Иванова представляет собой уже готовый сценарий мини-сериала малого хронометража. Поэтому ознакомившийся с книгой зритель наверняка сперва не поймёт, как сценаристы (среди которых — сам Иванов) умудрились продлить динамичный роман на восемь эпизодов примерно по 40 минут каждый. Но в ходе просмотра всё встанет на свои места: повествование сильно затянуто (одна экспозиция занимает примерно полторы серии), герои совершают массу дополнительных действий, в сюжет введены новые персонажи. Так, у главного героя неожиданно появляется старший брат, скончавшийся годом ранее — сразу после возвращения из таинственного «Буревестника».

© Кадр из сериала «Пищеблок»

Первые три серии, высланные журналистам, покрывают первую половину романа и захватывают часть событий, отображённых во второй. Даже немного любопытно, что кинематографисты покажут в оставшихся пяти — пускай к концу третьей Игорь ещё не разделяет Валеркиных опасений касательно обстановки в лагере, финал кажется подозрительно близким.

Ещё одним значительным отличием сериала от первоисточника стала идейная составляющая. Рассуждения Иванова о «мёртвых» советских укладах и «правильных» кровососах вошли в экранизацию, однако полностью теряются за счёт других акцентов.

Не исключено, что не читавший книгу зритель даже не заострит внимание на социальной проблематике «Пищеблока» — проблемы живших в то время людей стали лишь едва заметным фоном, на котором разворачивается основная, мистическая история. Таким образом, философская притча о тоталитаризме в экранном изложении превратилась в куда более простой и однозначный фантастический триллер о вампирах.

Подобное сценарное решение побуждает задуматься о целевой аудитории сериала. Несмотря на повальное увлечение жанром Young Adult, лента о сражающихся с вампирами детях и подростках едва ли привлечёт массу взрослых зрителей — с точки зрения фантастических приключений сюжет сильно проседает, а в полной мере проникнутся личными, порой крайне сентиментальными историями героев скорее их ровесники, переживающие схожий опыт. Кроме того, накануне открытия первых смен в летних лагерях такой проект для детей был бы как нельзя кстати.

В то же время очевидно, что «Пищеблок» не ориентирован на юную аудиторию — в нём присутствуют как жестокие сцены с кровью и отрезанными конечностями, так и эротические эпизоды (да и выходит сериал с рейтингом «18+»).

© Кадр из сериала «Пищеблок»

Неоспоримым достоинством «Пищеблока» стал удачный актёрский состав. Пётр Натаров — идеальное попадание в Валерку, а Даниил Вершинин вполне органичен в образе Игоря. Кроме того, в сериале появляются такие именитые актёры, как Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова, Сергей Шакуров и Николай Фоменко, представшие в несколько непривычных, порой утрированных и комичных амплуа. За актёрский состав создателям ленты стоит простить хотя бы часть других прегрешений.

Что точно удалось авторам «Пищеблока» — так это декорации. В сериале полностью выдержана советская эстетика, заметная в том числе в мелочах. На высоте и постановка в целом — от сцен, изображающих весёлые будни пионеров, до самых мрачных и пугающих эпизодов.

Так, уже первая сцена — адаптация детской страшилки о мстительной статуе горнистки — с первых кадров задаёт мистический тон, который и в дальнейшем будут подчёркивать зловещие звуки и мрачная игра теней. Не менее эффектно и эстетично выглядят солнечные кадры, иллюстрирующие повседневную жизнь в пионерском лагере и повергающие в ностальгию даже самого чёрствого зрителя.

Пускай авторам экранизации «Пищеблока» не удалось в полной мере сохранить все достоинства романа Алексея Иванова и удержать внимание зрителей (по крайней мере из числа сотрудников отдела культуры RT), этот сериал гарантирует эстетическое удовольствие на протяжении всего хронометража. Что тоже ценно.