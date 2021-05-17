«Кажется, я стал русским»: как шведская метал-группа сделала кавер на песню российского рокера и попала в тренды YouTube

Шведская пауэр-метал группа Sabaton к 76-летию победы в Великой Отечественной войне выпустила песню Defense of Moscow («Оборона Москвы»). Видеоклип на неё набрал уже более 2 млн просмотров и несколько дней держался в топ-3 трендов российского YouTube. Автор музыки — российский рокер Олег Абрамов, известный в сети как Радио Тапок (RADIO TAPOK), опубликовавший оригинальный трек «Битва за Москву» ещё в июле 2020 года. Абрамов известен тем, что переводит на русский язык хиты мировой рок-музыки, в их числе несколько песен Sabaton. Однако это первый случай, когда популярная группа из Швеции сама перевела и записала песню российского музыканта.

Клип на Defense of Moscow был опубликован на YouTube 10 мая, но песню фанаты шведской метал-группы Sabaton смогли оценить на несколько дней раньше. Многие из них уже знали, что настоящий автор трека — российский рок-музыкант Олег Абрамов (RADIO TAPOK).

Он уже больше четырёх лет выкладывает на видеосервисе русскоязычные версии песен всемирно известных рок-артистов, доказывая, что язык музыки абсолютно универсален. В арсенале музыканта переводы хитов Rammstein, Bon Jovi, Queen, Metallica, Nirvana и пр. Абрамов также сотрудничает с другими музыкантами (Евгений Егоров, Дмитрий Колдун) и в рамках челленджа #ИзиРок публикует песни собственного сочинения в стиле известных групп. Одной из таких как раз стала «Битва за Москву», написанная в стиле Sabaton.

Абрамов неоднократно делал русскоязычные версии песен шведской группы, среди них Bismarck и To Hell and Back. Музыканты Sabaton были в восторге от работы российского музыканта и даже встречались с ним лично. Как позднее рассказал сам Абрамов, мотив «Битвы за Москву» он дал послушать шведам как раз во время этой встречи — уже тогда Sabaton идея понравилась.

В итоге Defense of Moscow выпустили в мае 2021 года, сделав россиянам подарок к годовщине Победы. К оригинальному треку шведы добавили гитарное соло на мотив советского (он же российский, изменился лишь текст) гимна. Абрамов же использовал часть мелодии гимна лишь во вступлении (что сохранилось и в версии Sabaton), а в середине трека звучит голос легендарного Юрия Левитана, зачитывающего сообщение о контрнаступлении советских войск под Москвой зимой 1941 года.

Стоит отметить, что песни на военную тематику для Sabaton не редкость. Более того, среди них есть трек о российских лётчицах времён Второй мировой войны, известных как «ночные ведьмы» (Night Witches). Его Абрамов также переводил для русскоязычных слушателей.

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К настоящему моменту у видео Defense of Moscow более 2 млн просмотров, оно несколько дней держалось в верхней тройке музыкальных трендов российского YouTube. Именно поэтому комментарии под видео — преимущественно от русскоязычных пользователей, которые благодарят группу за уважение к российской истории и высокую оценку творчества российского музыканта. Некоторые даже предложили наградить группу орденом Дружбы от российского Минкульта. Многие шутили, что теперь Тапок делает кавер-версии песен, которые ещё даже не вышли.

Выражают своё восхищение и фанаты шведских металлистов со всего мира. «Почему каждая их песня заставляет меня чувствовать себя патриотом страны, в которой я даже не родился?» — пишет один из них. «Советский гимн делает эту песню просто совершенной», — отмечает другой. «А когда будут новые уроки истории от этих классных учителей?» — задаётся вопросом третий.

Трек также оценили англоязычные музыкальные обозреватели YouTube. «Кажется, я стал русским», — сказал один из них, отметив, что песня заставила его прослезиться.

Сам Абрамов, комментируя свою песню в исполнении Sabaton, заявил, что даже не думал, что такое возможно. «Шалость удалась», — подытожил он.