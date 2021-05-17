«Искренне никак не ожидали»: издательство Bubble объяснило срыв встречи с актёрами «Майора Грома»

Издательство Bubble в своих соцсетях принесло извинения за срыв встречи актёров фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» с поклонниками. Как заявили в Роспотребнадзоре, организатору не удалось обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических требований в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Люди находились в помещении без масок и перчаток, не соблюдалась социальная дистанция, а на улице образовалась большая очередь. Ведомство сообщило о готовящейся проверке в отношении Bubble. Издательству грозит административная ответственность. В свою очередь, в Bubble пообещали разослать поклонникам, которым не удалось попасть на мероприятие, спецвыпуск комикса с автографами актёров.

Издательство Bubble в своих соцсетях принесло извинения за срыв встречи и автограф-сессии с участием актёров фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Запланированное на весь день мероприятие продлилось менее часа. Согласно сообщению организаторов, свернуть встречу пришлось «из-за огромного потока народа».

Представители издательства отметили, что не хотели огорчить поклонников. «Нам невероятно жаль, что вы не смогли получить желаемое из-за сложившихся обстоятельств», — гласит сообщение.

Автограф-сессия проходила в Центральном детском магазине в Москве. Начало было назначено на полдень, однако многие фанаты ждали около магазина с раннего утра. По оценке организаторов, к старту встречи собрались несколько тысяч человек. Людей пытались разместить по периметру атриума, а также организовать поток за пределами здания, в итоге образовалась большая очередь.

«Мы искренне никак не ожидали, что уже к моменту открытия дверей придёт несколько тысяч человек. Мы старались выстроить всех в очереди и равномерно выстроить как по периметру площадки, так и вывести поток людей на улицу. Но большое количество выходов и людей в какой-то момент перестало быть контролируемым из-за количества желающих попасть внутрь», — объяснили в Bubble.

Отмечается, что решение остановить мероприятие было принято «во избежание несчастных случаев и благодаря вмешательству полиции».

Серьёзной проблемой стала невозможность соблюдения санитарно-противоэпидемических требований в период распространения угрозы коронавирусной инфекции. Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой Роспотребнадзора, многие пришедшие на встречу не использовали маски и перчатки в помещении и не соблюдали социальную дистанцию.





Также организатор не обеспечил обеззараживание воздуха с помощью соответствующего оборудования и не предоставил достаточное количество дезинфицирующих средств гостям.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в отношении издательства начато административное расследование по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Bubble как юридическому лицу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток. Для должностных лиц данной статьёй предусмотрен штраф до 150 тыс. рублей.

Представители Bubble сообщили, что некоторые фанаты комиксов и фильма почувствовали себя плохо. Сотрудники площадки выводили их из толпы.

Также стало плохо Сергею Горошко, который в фильме исполнил роль создателя социальной сети «Вместе» Сергея Разумовского. Кроме того, по версии поклонников, неизвестные бросили в актёра игрушку или апельсин с балюстрады на втором этаже здания.

На странице издательства в соцсети «Вконтакте» опубликовано видеообращение Горошко, а также его коллеги по фильму Дмитрия Чеботарёва (роль Олега Волкова) и главного редактора Bubble и продюсера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Романа Коткова.

«Ребята, простите, что ушёл. Стало плохо, действительно плохо. Это у меня так бывает. Но всё нормально. Самое главное — это чтобы сейчас все добрались до дома, чтобы никому не было плохо. Чтобы всё произошло цивилизованно, мы спокойно все разошлись. Я понимаю и извиняюсь перед вами тоже за то, что (сложилась. — RT) вот такая ситуация. Но ещё будут встречи... Мы очень сильно за вас переживаем, ребята», — заявил Горошко.

«Никто из нас не ожидал такого ажиотажа, мы не знали, что вас настолько много, что мы настолько разрослись, потому что с апреля прошло всего ничего. Чуть не лопнуло это здание. Это круто!» — отметил Чеботарёв.

Роман Котков пояснил, что речь идёт об автограф-сессии с артистами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», которая проходила в той же локации.

В апреле автограф-сессии, связанные с фильмом о майоре Громе, проводились в торговых центрах Санкт-Петербурга и Москвы. Аналогичное мероприятие также состоялось 23 февраля, ещё до премьеры фильма.

«Никакая организация бы не спасла, на самом деле, просто такое количество людей, которые выстроились вокруг всего ЦДМ. Вы невероятные, вас просто столько, что мы готовы купаться в ваших эмоциях. Простите, что сегодня эти эмоции расстроенные», — заявил Котков.

По итогам сорванной встречи организаторы обещали выпустить дополнительный тираж комикса с эксклюзивной обложкой, которая вызвала особый интерес со стороны гостей, и бесплатно отправить экземпляры с автографами артистов тем, кто пытался попасть на мероприятие.

В выходные нарушения выявили и на другом массовом культурном мероприятии. Так, 14 и 15 мая в Санкт-Петербурге прошли концерты коллектива Artik & Asti. На странице комитета города по культуре во «Вконтакте» заявили, что организаторы обязались обеспечить соблюдение требований по социальному дистанцированию, использованию средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) и нахождению зрителей на местах во время концерта. Однако в итоге концерт прошёл с нарушениями.