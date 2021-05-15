Где эта улица, где этот дом: тест RT об адресах в русской литературе

Действие литературных произведений зачастую происходит на конкретных улицах, в определённых домах или квартирах. Герои «Мастера и Маргариты» ходили в ресторан МАССОЛИТа, расположившийся в доме Грибоедова, прообразом которого стал дом Герцена на Тверском бульваре в Москве, в доме на Воздвиженке жила семья Кити Щербацкой из «Анны Карениной», а на набережной петербургского канала Грибоедова располагался дом старухи-процентщицы, убитой Родионом Раскольниковым. А что ещё вы можете вспомнить об адресах, фигурирующих в произведениях русской классики? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости