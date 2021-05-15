Где эта улица, где этот дом: тест RT об адресах в русской литературе

Короткая ссылка
RT
Действие литературных произведений зачастую происходит на конкретных улицах, в определённых домах или квартирах. Герои «Мастера и Маргариты» ходили в ресторан МАССОЛИТа, расположившийся в доме Грибоедова, прообразом которого стал дом Герцена на Тверском бульваре в Москве, в доме на Воздвиженке жила семья Кити Щербацкой из «Анны Карениной», а на набережной петербургского канала Грибоедова располагался дом старухи-процентщицы, убитой Родионом Раскольниковым. А что ещё вы можете вспомнить об адресах, фигурирующих в произведениях русской классики? Проверьте себя с тестом RT.
Где эта улица, где этот дом: тест RT об адресах в русской литературе
  • РИА Новости

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить