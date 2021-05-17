Sex Education для взрослых: в Москве прошла премьера сериала «Клиника счастья»

В Москве состоялась светская премьера комедийно-драматического сериала «Клиника счастья». С 19 мая проект можно будет увидеть в сети. События ленты разворачиваются вокруг специалистов одного из столичных медучреждений во главе с эндокринологом Алёной Липницкой. Врачи делают всё возможное, чтобы решить проблемы пациентов, помочь им обрести внутреннюю гармонию и стать счастливее, однако зачастую сами попадают в кризисные ситуации. Роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Максим Лагашкин, Анна Уколова, Артём Ткаченко и другие.

19 мая онлайн-кинотеатр KION начинает показ комедийно-драматического сериала «Клиника счастья». Идея ленты принадлежит продюсеру Игорю Мишину, приложившему руку к таким громким проектам, как «Полицейский с Рублёвки», «Измены», «Хрустальный» и «Без границ»; за сценарий отвечала Татьяна Арцеулова («Ласточкино гнездо», «Дурная кровь», «И всё-таки я люблю...»). В режиссёрском кресле — Александр Кириенко, чья фильмография включает ленты «Преступление», «Свои дети» и «Инди».

В центре сюжета — эндокринолог, основатель «Клиники счастья» Алёна Липницкая в исполнении Дарьи Мороз. Заведение, которым руководит героиня, полностью оправдывает своё название — в нём трудятся специалисты, необходимые для разрешения проблем физиологического или психологического характера и способные подарить пациентам долгожданное счастье. Среди докторов — сексолог, гинеколог, психотерапевт, кардиолог и косметолог. Все они — большие профессионалы своего дела и мастерски используют свои знания как на работе, так и за её пределами.

Люди приходят в «Клинику счастья» по самым разным причинам, но все они так или иначе связаны с желанием клиентов обрести внутреннее равновесие и наладить личную жизнь.

Особый акцент сделан на интимных проблемах. Жалобы сексуального характера выступают своеобразным индикатором того, что пациенты нуждаются в помощи, но каждый раз при ближайшем рассмотрении становится очевидно — истинные причины происходящего несколько глубже и сложнее.

«Клиника счастья» представляет собой сериал смешанного типа — в нём объединены как вертикальный (когда каждый эпизод представляет собой законченную историю), так и горизонтальный (с историей, постепенно разворачивающейся на протяжении всего проекта) сюжеты, и каждый из них интересен по-своему.

К первому типу относятся линии пациентов. Эта часть, скорее всего, хотя бы отчасти найдёт отклик у зрителей: проблемы клиентов клиники крайне реалистичны и вместе с тем небанальны (главным образом благодаря раскрытию со стороны специалистов разного профиля). Любопытно наблюдать и за непростым процессом постановки диагнозов. Однако, стоит только врачам докопаться до истины, как пациенты практически исчезают из повествования — их чудесное выздоровление остаётся за кадром.

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Разумеется, невзирая на жизненность, удачную проработку историй и успешное разрешение актуальных для многих психологических проблем, «Клиника жизни» ни для кого не станет пособием по достижению личного счастья. Однако этот сериал в силах подтолкнуть зрителей к поиску внутренней гармонии: пример пациентов клиники наглядно демонстрирует, что любой человек способен стать счастливее, а перестать мириться с неприятными вещами и сделать шаг к лучшей жизни — никогда не поздно.

Ещё более захватывающим получился горизонтальный сюжет, посвящённый прежде всего истории Алёны Липницкой, а также временами затрагивающий личную жизнь её коллег. Герои изо всех сил пытаются осчастливить других, но зачастую сами попадают в непростые ситуации. Их «симптомы» не столь очевидны, как у пациентов, однако не менее серьёзны и не лечатся возвращением либидо.

Эта сторона сюжета более драматична — если проблемы пациентов освещаются в позитивном ключе, то, к примеру, ситуация, в которую попадает героиня Дарьи Мороз, кажется тупиковой и вызывает одно лишь сочувствие.

Здесь нашлось место и грустной иронии. Так, центральные персонажи оказываются «сапожниками без сапог» — по сюжету девушка-сексолог ненавидит мужчин, её коллега-гинеколог, мужчина, не интересуется женщинами, а у самой Липницкой, стремящейся каждому устроить личную жизнь, и любимый муж живёт на две семьи, и сын ввязывается в сомнительные отношения.

Важным достоинством сериала стал актёрский состав, впечатляющий как звёздностью, так и точным попаданием в характеры персонажей. Коллег Липницкой сыграли Максим Лагашкин («Аритмия», «Давай разведёмся!»), Анатолий Белый («Метро», «Стальная бабочка»), Артём Ткаченко («Гоголь. Начало», «Вампиры средней полосы»), Анна Антонова («Призрак», «Бессонница») и Алина Алексеева («Настя, соберись!», «Ольга»). Все они столь органичны в своих образах, что представить на их месте кого-либо другого практически невозможно.

© kinopoisk.ru

Больше других запоминается героиня Анны Уколовой — подруга Алёны Липницкой Венесуэла, эффектная и неординарная женщина. Она много лет жила за границей, но вернулась в Москву и теперь надеется завести ребёнка. У Венесуэлы тоже не всё в порядке со здоровьем, и ей также потребуется помощь сотрудников «Клиники счастья».

Героиня постоянно оказывается в комичных (порой утрировано комичных) ситуациях и в сериале отвечает за юмор. Кроме того, каждое появление Анны Уколовой на экране интригует благодаря крайне ярким образам, подчёркивающим темперамент персонажа.

«Клиника счастья» привлекает обилием узнаваемых жизненных ситуаций, в которых оказываются герои. При этом даже самые деликатные темы на экране раскрываются честно, откровенно, но без лишней пошлости — все они становятся для героев лишь поводом разобраться в себе. Приятно и то, что, несмотря на всю сложность и глубину затронутых проблем, сценаристы ленты полностью избегают нравоучений и скучных монологов — история раскрывается с разных сторон и подаётся красочно и с юмором.