Новые порядки на новых скоростях: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российский кинопрокат выходит «Форсаж 9» — новая часть популярной франшизы. Также на широких экранах покажут мексиканскую антиутопию «Новый порядок» об опасностях социального неравенства и полнометражное аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный». Российские кинематографисты презентуют комедию «Конец фильма» об изнанке индустрии и личностном кризисе творческого человека.

«Форсаж 9» (F9)

На широкие экраны наконец выходит девятая часть популярной франшизы «Форсаж», начавшейся с фильмов об уличных гонках. К слову, в 2021 году серия отмечает 20-летний юбилей.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) отошёл от криминальных дел и посвятил себя семье. Поэтому, когда за героем приходит его младший брат Джейкоб (Джон Сина), которого много лет назад изгнали из семьи, близкие Торетто оказываются в опасности. Джейкоб действует на стороне кибертеррористки Сайфер (Шарлиз Терон), которая хочет отомстить Доминику. Команда воссоединяется, чтобы противостоять злодеям.

В режиссёрское кресло вернулся Джастин Лин, снявший с третьей по шестую части франшизы. В кадре появятся Сон Ган (его героя Хана Лю считали погибшим) и Джордана Брюстер, роль которой пересмотрели после гибели её экранного партнёра Пола Уокера. Действие развернётся в самых разных точках Земли: от Токио и Лондона, до Тбилиси и Центральной Америки.

«Новый порядок» (Nuevo Orden)

Действие антиутопии мексиканского режиссёра Мишеля Франко разворачивается в ближайшем будущем. В фешенебельном районе Мехико готовится к свадьбе состоятельная семья. Однако невеста может не успеть на торжество. Улицы заполняют протестующие, на пути у них встают военные, а власти идут на провокацию, чтобы разжечь конфликт между высшими и низшими слоями населения.

По мнению кинокритиков, Франко в своём фильме преподносит ситуацию в Латинской Америке так, что она становится универсальной и проецируется на глобальный кризис. Автор Variety Питер Дебрюдж считает ленту очень злободневной, хотя и не в полной мере отражающей насущные проблемы.

Картина была представлена на киносмотрах в Торонто, Чикаго и Сан-Себастьяне. На Венецианском фестивале фильму присудили Гран-при жюри и премию Leoncino d'Oro Agiscuola.

«Конец фильма»

Владимир Котт («Карп отмороженный», «Пётр Лещенко. Всё, что было...») представляет комедию о киноиндустрии и личном кризисе. По сюжету режиссёру Мите (Валентин Самохин) надоедает снимать сериалы, и он при поддержке призрака Марчелло Мастроянни (Егор Бероев) сбегает прямо с площадки. На фоне множества событий с участием коллег и близких герой будет пытаться сформулировать своё творческое кредо на дальнейшую жизнь.

В интервью «Российской газете» Владимир Котт рассказал, что коллектив работал над фильмом за минимальные гонорары или вовсе бесплатно, однако группе удалось в полной мере воплотить задуманное.

Производство картины заняло три года. За это время постановщик исключил из итогового монтажа почти треть сцен и изменил финал на более жизнеутверждающий. В фильме также снимались Виктор Хориняк, Яна Троянова, Мария Шумакова, Наталья Суркова и другие.

Кадр из фильма «Конец фильма»

© kinopoisk.ru

«Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen)

Полнометражная лента на основе японской манги продолжает сюжетную линию сериала, впервые вышедшего на экраны в 2019 году. Первый сезон был посвящён истории о том, как семью юноши Тандзиро убил демон, и герой решил начать истреблять этих существ.

Теперь Тандзиро и его сестра Нэдзуко приступают к новой миссии. На поезде «Бесконечный» исчезли 40 пассажиров: это дело рук могущественного демона. Герои объединяются с мечником Кёдзюро Рэнгоку и другими персонажами, чтобы противостоять злу.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести ленты составляет 97%. Критики хвалят красивую анимацию, мастерство исполнения экшен-сцен и сюжет. Также картину положительно оценили 99% зрителей.

Мировая премьера картины состоялась в 2020 году. Только в Японии фильм заработал более $368 млн, установив новый рекорд по сборам за всё время кинопроката. Первое место долгое время удерживала лента Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками».