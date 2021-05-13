Узнать подноготную: тест RT о русских фразеологизмах

Русский язык богат не только классической литературой, но и фразеологизмами — устойчивыми словосочетаниями. Причём зачастую фразеологизмы употребляются некорректно, а об их происхождении или истинном значении редко задумываются. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете русские устойчивые выражения.

© «Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного». Я. Турлыгин