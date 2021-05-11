Возвращение Пилы и Иваны, помнящие родство: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российских кинотеатрах начинается показ хоррора «Пила: Спираль» — девятой части популярной франшизы. Поклонников экшена могут заинтересовать фильмы «Звёздный рубеж» с Брюсом Уиллисом и «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли. В лентах «Скажи ей» и «Замыкание» рассматриваются истории взросления и проблемы семейных взаимоотношений, а альманах короткометражек «Иваново счастье» представляет собой панораму российской жизни. Также в прокате — «Паркет», новая режиссёрская работа Александра Миндадзе.

«Пила: Спираль»

На российские экраны выходит девятый фильм культовой франшизы фильмов ужасов «Пила: Спираль». В режиссёрское кресло вернулся Даррен Линн Боусман, который в 2000-х поставил вторую, третью и четвёртую части.

В новой картине полицейский Зик Бэнкс (Крис Рок) расследует серию жутких убийств, которые напоминают происшествия из прошлого. Герой надеется, что, раскрыв дела, он сможет выйти из тени своего отца, выдающегося полицейского (Сэмюэл Л. Джексон). В итоге Зик ввязывается в опасную игру с подражателем Пилы.

По словам сценариста Джоша Столберга, на одном из этапов работы над сценарием кинематографисты рассматривали возможность пригласить на съёмки Дэнни Гловера, который сыграл детектива Дэвида Тэппа в первой части. Однако от этой идеи отказались.

«Паркет»

До Московского международного кинофестиваля 2021 года режиссёр Александр Миндадзе шесть лет не представлял новых картин. В новом фильме он решил показать, как в жизни творческого человека взаимодействуют профессиональная и личностная составляющие.

По сюжету трое танцоров танго — мужчина, его бывшая жена и любовница — возвращаются в танцевальный клуб, где выступали 25 лет назад. Они решают повторить свой номер, а в процессе репетиций им придётся разобраться с давними проблемами в отношениях. Главные роли исполнили Евгения Додина, Анджей Хыра и Агата Кулеша.

В интервью «Известиям» Миндадзе признался, что в работе над фильмом его интересовали «взаимоотношения людей, которые так плотно и бесконечно соприкасаются друг с другом и физически, и психически».

«Те, кто желает мне смерти»

Новая героиня Анджелины Джоли — работница пожарной службы Ханна, которая служит в лесах Монтаны. Она тяжело переживает недавнюю ошибку, которая стоила жизни её коллегам. Патрулируя лес, героиня обнаруживает подростка Коннора. Выясняется, что его преследуют убийцы. Теперь Ханне и Коннору придётся спасаться вместе.

Фильм может порадовать поклонников экшена множеством зрелищных сцен: герои стараются оторваться от преступников, прячутся от огня под водой и бегут от лесного пожара.

В интервью Entertainment Weekly Анджелина Джоли призналась, что самым сложным для неё было преодолевать материнские чувства и не быть в кадре излишне ласковой по отношению к Финну Литтлу, который играет Коннора.

Лента основана на одноимённой книге Майкла Кориты, писатель также принимал участие в разработке сценария.

«Звёздный рубеж»

2524 год. Люди давно занимаются колонизацией других планет. На одной из них обнаружена цивилизация инопланетян-зомби. Команда землян принимает решение уничтожить их с помощью квантовой бомбы.

За режиссуру отвечал сценарист фильма «Брешь» Эдвард Дрэйк. В ролях — Брюс Уиллис, Фрэнк Грилло, Перри Ривз, Кори Лардж и другие. Фильм отличается сравнительно лаконичным хронометражем (менее 1,5 часов).

У критиков сложилось не лучшее впечатление о картине (на момент написания материала рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 3%), однако 75% зрителей понравился фантастический боевик.

«Скажи ей»

Новый фильм режиссёра Александра Молочникова («Беезумие») посвящён сложностям в семейных отношениях. Лента основана на эпизодах биографии постановщика, который также выступил одним из авторов сценария.

По сюжету мальчик Саша (Кай Гетц) оказывается в эпицентре конфликта между матерью и отцом в исполнении Артёма Быстрова и Светланы Ходченковой. После разрыва родителей он поочерёдно проводит время в их домах, а затем мама решает увезти сына из Санкт-Петербурга в США, на родину своего нового возлюбленного.

«История о выборе. Родитель чаще всего выбирает то, что удобно ему, а не ребёнку. Ребёнок конечно, же соглашается с выбором родителя, даже если не согласен с ним, боясь причинить ему боль. Повзрослев, ребёнок сделает свой выбор, не соглашаясь с родителем, причиняя ему большую боль», — считает Светлана Ходченкова. Её слова приводит «Вокруг кино».

Александр Молочников начал писать сценарий в 2018-м, съёмки в северной столице стартовали годом позже (также лента снималась в США), а в 2020-м картина участвовала в конкурсе фестиваля «Кинотавр».

«Замыкание»

Действие триллера Татьяны Эверстовой «Замыкание» разворачивается в Якутии. Десятиклассница Таня мечтает избавиться от отчима, который выпивает и терроризирует девушку и её мать.

Параллельно Таня встречает свою первую любовь. В «Замыкании» продолжается история дебютного фильма Эверстовой «Его дочь», где героиня показана маленькой девочкой. В беседе с порталом «Ревизор.ru» режиссёр сравнила первую картину с раем, а вторую — с адом.

Постановщица планирует снять ещё по крайней мере три фильма. Уже подходит к завершению работа над сценарием следующей картины. Поскольку ленты основаны на собственном опыте Эверстовой, она не исключает возможность сыграть саму себя в последней части.

«Иваново счастье»

Альманах короткометражек Ивана Соснина изначально назывался «Иваны, помнящие родство». Его готовили к прокату весной 2020 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, дату премьеры перенесли. За это время фильм сменил название и был немного перемонтирован.

Новеллы объединяют размышления вахтовика. Он возвращается домой и на пути длиной в тысячи километров встречает множество людей со своими историями. Среди героев — журналистка, автор книг для детей, иммигрант-программист, слабослышащий и другие.

В фильме снимались Фёдор Добронравов, Кирилл Кяро, Антон Адасинский, Алексей Серебряков, Юлия Ауг, Закария Аль-Язиди, Марина Васильева и другие.